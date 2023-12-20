روسيا لن تنضم للاتحاد الآسيوي

صوّت الاتحاد الروسي لكرة القدم، الأربعاء، ضد نقل عضويته من الاتحاد الأوروبي (ويفا) لنظيره الآسيوي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتعرض الاتحاد الروسي في شباط/فبراير 2022، لعقوبات قارية ودولية من قبل الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي، حرمت فرقه ومنتخبات روسيا الوطنية من المشاركة في مسابقاتها الرسمية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وطرح رئيس الاتحاد الروسي للعبة ألكسندر ديوكوف أواخر العام الماضي فكرة الانضمام للاتحاد الآسيوي، لكن مقترحه اليوم قوبل بالرفض.

وقال ميخائيل جيرشكوفيتش عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الروسي في تصريح تداولته وكالات الأنباء الروسية “تمت مناقشة مسألة الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. صوتنا بالإجماع ضد هذه الخطوة لأنه لا توجد ضمانات من الفيفا”.

وأضاف “قررنا مواصلة الاتصالات مع ويفا خاصة مع وجود تقدم. دعونا نرى كيف سيتطور الوضع في العام المقبل”.

وأظهر الفيفا وويفا علامات على تخفيف القيود المفروضة على فرق الشباب الروسية في الأشهر الأخيرة، لكنه قرر عدم السماح لمنتخب روسيا تحت 17 عاماً بالمشاركة في المسابقات الأوروبية.