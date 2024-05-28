رمضان صبحي مهدد بالإيقاف 8 سنوات.. هل تكتب المنشطات نهاية اللاعب المصري؟

حالة من الترقب تسود الأوساط الكروية في مصر، بعد أن أبلغت منظمة المنشطات الاتحاد المصري لكرة القدم بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وأكد هاني زهران محامي رمضان صبحي لوسائل إعلام محلية، أن اللاعب مهدد بالإيقاف لمدة 8 سنوات في حال عدم إثبات براءته.

وطالب المحامي اتحاد الكرة بعقد جلسة استماع في محاولة منه لإثبات براءة رمضان صبحي.

هل حدث تلاعب بالعينة الثانية؟

وأكد المحامي على براءة اللاعب من تهمة تعاطي المنشطات، بدليل أخذ عينتين من رمضان صبحي خلال 45 دقيقة في أغسطس/آب الماضي، كانت العينة الأولى غير نمطية، بينما كانت العينة الثانية سلبية.

ويستند محامي رمضان صبحي في تظلمه على نتيجة العينة الثانية السلبية، كونها أخذت بعد دقائق معدودة من العينة الأولى، مؤكدا أنه ليس هناك تلاعب من اللاعب، وكان من الأولى أن يتلاعب بالعينة الأولى بدلا من الثانية.

وأوقف الاتحاد المصري لكرة القدم رمضان صبحي عن المشاركة مع فريقه بيراميدز بشكل مؤقت بناء على طلب منظمة المنشطات، بتهمة التلاعب في عينة التحليل، حتى يتم البت في القضية بإدانة اللاعب من عدمه.

ما هي العقوبة؟

وتنص اللوائح على أن اللاعب الذي تثبت التحاليل تعاطيه للمنشطات يتم إيقافه عن ممارسة النشاط لمدة 4 أعوام، وفي حال تكرار نفس الواقعة يتم إيقافه 4 سنوات أخرى، وفي المرة الثالثة يتم شطب اللاعب نهائيا ولا يستطيع ممارسة النشاط الرياضي طيلة حياته.

وانتقد أسامة غنيم المدير التنفيذى السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية، جلال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري الذي كشف عن اسم اللاعب لوسائل الإعلام، لأن هذا ليس من اختصاصه، بل اختصاص منظمة المنشطات التي كان بحب أن تخطر بيراميدز مباشرة قبل إخطار اتحاد الكرة.

ووجه اللوم لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه قام بالتشهير باللاعب وهذا يتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، خاصة في قضية لم يبت فيها نهائيا، كما أنه يؤثر على سمعة اللاعب وقيمته في بورصة الانتقالات.

وقال إن اللاعب بمجرد إخطار ناديه أمامه فرصة 10 أيام للتظلم أمام منظمة المنشطات، والتي تقرر موعد أخذ عينة جديدة من اللاعب.

من هو رمضان صبحي؟

رمضان صبحي هو إحدى المواهب الكروية في الملاعب المصرية، بدأ حياته مبكرا مع النادي الأهلي وتحديدا في عام 2014، وكان عمره وقتها 17 عاما، ونجح في إثبات تواجده، وتوقع له الجميع مستقبلا باهرا.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، رغم الموهبة والبداية القوية والتوهج الذي حققه مع الأهلي في بداياته، تغيرت الصورة تماما، حيث خاض تجربة احتراف في عام 2016 وتحديدا في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وبعد عامين انتقل لنادي هدرسفيلد الإنجليزي.

لم تكن تجربة موفقة مع هدرسفيلد وكانت مشاركاته ضعيفة مع الفريق، وفي يناير/كانون الثاني 2019، عاد صبحي للأهلي من جديد على سبيل الإعارة لمدة عامين، ليدخل بعدها الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع للحصول على خدمات الموهبة الكروية.

وكانت المفاجئة التي فجرها رمضان صبحي بتوقيعه لنادي بيراميدز وقال جملته الشهيرة “أبحث عن الطموح”، ليصاب جمهور الأهلي بصدمة بعدما كان اللاعب على أعتاب التوقيع للأهلي لكنه غير مساره، لينتقل من خانة معشوق جماهير الأهلي ليتم وضعه على القائمة السوداء.

لم تكن تجربة رمضان صبحي مع بيراميدز ناجحة ولم يظهر بمستواه المعهود.