هل يتم إيقاف رمضان صبحي بعد تعاطي المنشطات؟

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن نتيجة فحص المنشطات الذي أجراه لاعب بيراميدز الدولي، رمضان صبحي جاءت إيجابية.

وقال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في مقابلة مع راديو أون تايم سبورتس، إن الاتحاد تلقى إخطارًا رسميًا من منظمة مكافحة المنشطات يفيد بظهور نتيجة فحص عينة رمضان صبحي للمنشطات إيجابية.

عقوبات رمضان صبحي المنتظرة

وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة لبيراميدز حيث يواجه صبحي، الآن خطر الإيقاف لفترة طويلة اعتمادًا على نتائج الاختبار الثاني.

وقال علام: “لقد أبلغنا نادي بيراميدز بالنتيجة الإيجابية، ويحق للنادي استئناف القرار خلال 10 أيام”.

من هو رمضان صبحي؟

كان صبحي، 27 عامًا، واحدًا من أكثر الأجنحة تهديفًا في البلاد في السنوات العشر الماضية.

صعد إلى النجومية مع مدرسته الأم، الأهلي، حيث لعب من 2014 إلى 2016 قبل أن ينضم إلى نادي ستوك سيتي في عام 2016.

ووقع مع هيدرسفيلد تاون في 2018، وعاد إلى الأهلي على سبيل الإعارة في 2019 قبل أن ينضم إلى بيراميدز في 2020.

وشارك صبحي في 15 مباراة مع بيراميدز بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل، وصنع مرة واحدة.

لعب لمنتخب مصر في فئات تحت 18 وتحت 20 وتحت 23 عامًا، وفاز بكأس أفريقيا تحت 23 عامًا مع الفراعنة في عام 2019.

وقد شارك في الفريق الأول للفراعنة منذ عام 2015، ولعب في كأس العالم 2018 في روسيا.

وبحسب علام، سيتم جمع عينة ثانية من صبحي قبل اتخاذ الاتحاد المصري لكرة القدم الإجراءات التأديبية.

وأضاف علام: «من الممكن أيضًا أن يكون رمضان صبحي تناول مادة محظورة عن طريق الدواء دون علمه».

رد نادي بيراميدز على رئيس الاتحاد

وأبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري لكرة القدم، دهشته الشديدة من تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة في بلاده، فيما يتعلق بعينة إيجابية للمنشطات للاعب الفريق رمضان صبحي.

وقال هاني سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، يوم الأحد، إن تلك التصريحات بها الكثير من المعلومات الخاطئة.

وأوضح أنه من مندهش من الاختراق الصارخ لرئيس اتحاد الكرة المصرية لسرية تلك الأمور نظراً لمنصبه، خاصة وأن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم.

وشدد أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة، بصفته المسؤول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين وأن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، حسب وصفه.

وقال إن رمضان صبحي، أبلغه برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام بسبب التصريحات غير المسؤولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية.