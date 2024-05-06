رحيل سيزار مينوتي.. أسطورة قاد الأرجنتين لِأوّل لقبٍ عالمي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، وفاة المدرب الوطني السابق سيزار لويس مينوتي، عن عمر يناهز 85 عامًا.

ويُعد مينوتي أحد أبرز رواد اللعبة في الأرجنتين، حيث قاد منتخب التانغو لتحقيق أول لقب في بطولة كأس العالم في تاريخه عام 1978، تاركًا بصمة لا تُمحى على تاريخ كرة القدم في بلاده والعالم.

وُلد مينوتي في مدينة روساريو الأرجنتينية عام 1938، وبدأ مسيرته الكروية كلاعب، قبل أن يتجه إلى عالم التدريب ليحقق نجاحات استثنائية.

وتولى خلال مسيرته تدريب العديد من الأندية الأرجنتينية والعالمية، وحقق لقب الدوري الأرجنتيني مع نادي إنديبندينتي عام 1973.

في عام 1974، تسلم مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني، ليقوده في رحلة مميزة توجت بإحراز لقب كأس العالم 1978 على أرضه وبين جمهوره.

تميز أسلوب مينوتي بالاعتماد على اللعب الجماعي والهجوم المنظم، ما أهّله لخلق جيل ذهبي من اللاعبين قادهم إلى منصة التتويج العالمية.

ولم يقتصر تأثيره على كرة القدم الأرجنتينية فقط، بل امتدّ ليُلهم أجيالًا من المدربين واللاعبين في جميع أنحاء العالم.

عُرف الراحل بشخصيته القوية وفلسفته الكروية المميزة، التي ركزت على بناء فريق متكامل يُقدم كرة قدم جميلة وفعالة.