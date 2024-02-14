راتكليف ينال موافقة الاتحاد الإنكليزي

حصل الملياردير البريطاني جيم راتكليف على موافقة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على صفقة شراء 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد.

وتأتي هذه الموافقة بعد يوم واحد من موافقة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز على الصفقة، وتُعد خطوة هامة نحو إتمام عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

يُعرف الثري البريطاني بشغفه لنادي مانشستر يونايتد منذ طفولته، وله تاريخ حافل في الاستثمار في الرياضة، حيث أسس شركة إينيوس التي ترعى العديد من الفرق الرياضية.

عقد راتكليف مؤخراً اجتماعات مع مسؤولي النادي والموظفين لمناقشة خططه لتطوير النادي وتحسين أدائه،

في ضوء تطلعات مشجعي يونايتد إلى إحداث تغيير شامل في مسار الفريق بعد موسم صعب لم يحقق فيه أي فوز بالدوري الممتاز منذ عام 2013.

تُشير خطط راتكليف لمانشستر يونايتد إلى تركيزه على:

تطوير ملعب أولد ترافورد.

تعزيز أكاديمية النادي.

جذب أفضل اللاعبين.

التنافس على الألقاب المحلية والقارية.