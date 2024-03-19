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راتكليف يُعلن عن استراتيجيته لإعادة مانشستر يونايتد إلى القمة

تهدف خطط جيم راتكليف إلى إعادة بناء مانشستر يونايتد على أسس صحيحة، مع التركيز على المواهب الشابة والنهج الاستراتيجي في سوق الانتقالات

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راتكليف يُعلن عن استراتيجيته لإعادة مانشستر يونايتد إلى القمة

أعلن رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، الذي استحواذ على 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، عن نهج جديد في سوق الانتقالات يركز على اكتشاف المواهب الصاعدة بدلاً من السعي وراء النجوم البارزين.

ويُعاني مانشستر يونايتد من تراجع في مستواه منذ سنوات، ويغيب عن منصات التتويج منذ عام 2013. ويسعى راتكليف، من خلال استثماراته، إلى إعادة بناء الفريق على أسس متينة، بدءًا من التعاقد مع الأشخاص المناسبين في الإدارتين الفنية والإدارية.

وأوضح راتكليف في حديث لبودكاست “سايكلين كلوب” أنه لا يعتقد أن الحل يكمن في صرف الأموال على نجوم بارزين، أمثال الإنكليزي جود بيلينغهام أو الفرنسي كيليان مبابي، مشيرًا إلى أن مانشستر يونايتد قام بذلك في الماضي دون تحقيق النتائج المرجوة.

وكشف راتكليف أنه يؤمن بأهمية الاستثمار في المواهب الشابة وتطويرها، ويُفضل التعاقد مع “مبابي المستقبلي” أو “بيلينغهام المستقبلي” بدلاً من دفع مبالغ ضخمة لضم نجوم مخضرمين.

ورأى أن البحث عن مواهب مماثلة يُعد أكثر ذكاءً وتحديًا من مجرد شراء النجاح.

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