راتكليف ومانشستر يونايتد يحصلان على الضوء الأخضر

وافقت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز على صفقة شراء الملياردير البريطاني جيم راتكليف لـ 25% من أسهم نادي مانشستر يونايتد، ممّا يُقرّبه خطوةً واحدة من تحقيق حلم طفولته بامتلاك حصة في النادي الذي يُشجّعه منذ صغره.

ولا يزال راتكليف ينتظر موافقة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لإتمام الصفقة، والتي من المتوقع أن تتمّ في منتصف شهر شباط/فبراير الجاري.

يُعرف راتكليف بكونه من أشدّ مُشجعي مانشستر يونايتد، وقد عبّر عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه بأن يصبح جزءًا من النادي الذي لطالما دعمه.

تُعدّ هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة مانشستر يونايتد، حيث تُمثل أول تغيير في ملكية النادي منذ عام 2005، حين سيطرت عائلة غليزر على مقاليد الأمور.

ستُمنح الصفقة راتكليف، رئيس شركة إينيوس، السيطرة على عمليات كرة القدم في ملعب أولد ترافورد، ممّا يُعزز آمال جماهير يونايتد في عودة الفريق إلى سكة الانتصارات وتحقيق الألقاب.

ووُضعت بعض الشروط لإتمام الصفقة، أهمها: طرح 36.7% من أسهم الفئة “أ” للبيع، وهو ما تمّ بالفعل، ممّا يكفي لإتمام عملية الاستحواذ على 25% من أسهم النادي.

واستحوذ راتكليف على 25% من أسهم يونايتد مقابل 1.3 مليار دولار، كما تعهد باستثمار 238 مليون دولار إضافية لتطوير البنية التحتية للنادي.

وتعهد راتكليف بضخ استثمارات ضخمة في مانشستر يونايتد، ممّا يُعزز آمال جماهير النادي في عودة الفريق إلى سكة الانتصارات وتحقيق الألقاب، بعد سنوات من التراجع.

التقى راتكليف مؤخرًا بمسؤولي النادي والموظفين لبحث خطط تطوير النادي، ممّا يُؤكّد على رغبته في إحداث تغيير إيجابي في “الشياطين الحمر”.

ويُعلق مشجعو يونايتد آمالًا كبيرةً على راتكليف لقيادة عملية إصلاح شاملة للنادي، بعد موسم صعب لم يُحقق فيه الفريق أيّ إنجاز.