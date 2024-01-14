ميسي وهالاند ومبابي.. العالم ينتظر جوائز فيفا “ذا بيست” 2023

تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا الإثنين، إلى العاصمة البريطانية، لندن، لمتابعة حفل توزيع جوائز الأفضل “ذا بيست” لعام 2023 الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سنويا.

وفي ديسمبر 2023، أعلن “فيفا“، قائمة تضم 21 اسما، تتنافس على 7 ألقاب، حيث تشهد كل فئة من فئات جائزة “ذا بيست” منافسة ثلاثية.

ويفوز بجائزة الأفضل “ذا بيست” في كل فئة، من يحصد أعلى الأصوات في 4 مراحل تصويتية متساوية تضم تصويت الجماهير، وتصويت مدربي منتخبات العالم، وتصويت قادة منتخبات العالم، وتصويت مجموعة من الصحفيين من كل دول العالم.

جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم

وتحظى جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم، بكل أنظار عشاق الساحرة المستديرة بمختلف أنحاء العالم، والتي يتنافس عليها، النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي باريس سان جيرمان السابق، الذي يلعب الآن في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وجائزة أفضل لاعب في العالم، ستكون الأولى التي يفوز بها الهداف النرويجي “هالاند” أو”مبابي” لكنها ستكون الثالثة لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي حقق الجائزة عامي ،2019 و2022.

جائزة “ذا بيست” لأفضل حارس مرمى

وتشهد جائزة “ذا بيست” لأفضل حارس مرمى، من الفيفا، منافسة ثلاثية بين البلجيكي تيبو كورتوا، والمغربي ياسين بونو، والبرازيلي إيدرسون مورايس.

جائزة “ذا بيست” لأفضل مدرب

فيما يدخل صراع الحصول على جائزة “ذا بيست” لأفضل مدرب، 3 مدربين من العيار الثقيل، وهم الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي المتوج بخمس بطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية في الموسم الماضي، والإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، الذي قاد الإنتر لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، ومواطنه لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا الحالي، الذي قاد نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

“جائزة بوشكاش” لأفضل هدف

تحتدم المنافسة على محتدمة جائزة أفضل هدف “جائزة بوشكاش” بين البرتغالي نونو سانتوس مهاجم سبورتينج لشبونة، والباراغوياني خوليو إنسيسو، والبرازيلي جيليرمي مادروجا.

جائزة أفضل لاعبة

تتنافس على جائزة أفضل لاعبة، كل من الكولومبية ليندا كايسيدو، لاعبة ريال مدريد الإسباني، ولاعبتا برشلونة الإسباني، جينيفير هيرموسو، وأيتانا بونماتي، المتوجتين مع المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم للسيدات 2023 للمرة الأولى في تاريخه.

جائزة أفضل حارسة مرمى

وتشهد جائزة أفضل حارسة مرمى صراعا ثلاثيا بين الإسبانية كاتالينا كول، والإنجليزية ماري إيربس، والأسترالية ماكنزي أرنولد.

أفضل مدرب في فئة السيدات

ويتنافس على لقب أفضل مدرب في فئة السيدات سيدتين ورجل، هم مدربة المنتخب الإنجليزي، الهولندية سارينا فيجمان، ومدربة تشيلسي الإنجليزي، الإنجليزية إيما هايس، والإسباني جوناثان خيرالديز، مدرب برشلونة.