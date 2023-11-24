دي ماريا سيعتزل في هذا التاريخ

كشف نجم كرة القدم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أنه سيعتزل اللعب دولياً بعد بطولة كوبا أميركا التي تنظمها الولايات المتحدة بين 20 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو المقبلين.

وقال نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق في منشور على حسابه في “إنستغرام”: “مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعاً لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي”.

وأضاف اللاعب العائد منذ مطلع الموسم إلى بنفيكا البرتغالي فريق بدايته والبالغ من العمر 35 عاماً: “ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين”.

وخاض دي ماريا 134 مباراة مع الأرجنتين سجل خلالها 29 هدفاً وتوج بلقبي كوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.