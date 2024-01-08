دي بروين غير راض عن مستواه

أبدى البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم عدم رضاه عن مستواه منذ عودته للملاعب بعد غياب استمر لخمسة أشهر.

وشارك دي بروين للمرة الأولى منذ اصابته في آب/اغسطس الماضي، حيث لعب نصف الساعة الأخير من المباراة أمام هادرسفيلد التي انتهت بفوز كبير لسيتي 5-0 ضمن الدور الثالث من مسابقة كأس إنكلترا أمس الأحد، وساهم بإحراز الهدف الخامس بعد تمريرة متقنة لمواطنه جيريمي دوكو.

أكّد دي بروين بعد المباراة أنه يحتاج لمزيد من الوقت للعودة الى طاقته القصوى، وقال “لقد عملت بجهد كبير وأنا سعيد بالعودة. شعرت أنني بحالة جيدة لذلك أنا سعيد بذلك ولكني لا أزال بعيدًا عن المكان الذي أريد أن أكون فيه”.

وتابع “إنه استمرار جيد لعملية الأسابيع القليلة الماضية. أشعر أنني بحالة جيدة، وكانت الحركات جيدة، وشعرت بالراحة فيما كنت أفعله وكان هذا هو الشيء الوحيد الذي كنت أبحث عنه بالفعل.

وواصل “الحصول على هذا التصفيق بعد غياب لمدة خمسة أشهر يمنحك المزيد من الدفع. ستكون هناك لحظات أريد أن ألعب فيها كل مباراة ولكني أعلم في قرارة نفسي أنني بحاجة إلى الاعتناء بنفسي.

وختم “من الجيد أن يكون لدينا عدد أقل من المباريات في شهر كانون الثاني/يناير. لا أتوقع أن ألعب الكثير من المباريات، ومباراة نيوكاسل الأسبوع المقبل كبيرة، لذا أتوقع العودة إلى مقاعد البدلاء”.