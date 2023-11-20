زوجة ديفيد دي خيا تحرمه اللعب في السعودية مع رونالدو و500 ألف جنيه في الأسبوع

رفض الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عرضاً خيالياً من نادي النصر السعودي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن هناك مصادر مقربة من الحارس الدولي الإسباني (33 عاما) أكدت أن زوجته لم تشجعه على قبول العرض واللعب في المملكة العربية السعودية بفريق النصر الذي يضم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

كريستانو رونالدو بقميص نادي النصر السعودي

وحالياً الحارس ديفيد دي خيا بدون ناد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي.

ووفقاً للصحيفة فإن فريق النصر السعودي كان حريصاً على جعل دي خيا أحدث إضافة للفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.

هل ينضم ديفيد دي خيا لنادي فالنسيا الإسباني

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مفاوضات تجمع الحارس بنادي فالنسيا الإسباني لكن الصفقة قد تتعثر، بسبب مشكلات النادي المالية.

وكشفت الصحيفة كذلك عن اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم النجم الأرجنتيني لونيل ميسي بالحرس دي خيا.

ورجحت الصحيفة ارتباط دي خيا بمنافس رونالدو القديم ليونيل ميسي والانضمام إلى أمريكا، خاصة وأن إنتر ميامي يمتلك زملاء دي خيا السابقين في منتخب إسبانيا وهم جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وربما يكون مانشستر يونايتد بدون حارس مرمى رقم 1 خلال خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 1 فبراير العام القادم، بسبب انضمام الحارس أندريه أونانا إلى منتخب بلاده الكاميرون المشارك في بطولة الأمم الإفريقية.