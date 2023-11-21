دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 ينطلق الجمعة

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في موسمه الجديد، الجمعة، بثلاث مباريات فيما تستكمل السبت بخمس مباريات.

ضمن منافسات المجموعة الأولى، يلعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المتوّج مؤخراً كأول بطل لمسابقة دوري إفريقيا المسابقة الجديدة التي أطلقها الاتحاد القاري الجمعة مع نواذيبو الموريتاني وبيراميدز المصري مع مازيمبي الكونغولي.

فيما يتواجه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري مع يانغ أفريكانز التنزاني في تنافسهما ضمن المجموعة الرابعة.

ويخوض الأهلي المصري حامل اللقب أولى مبارياته السبت مع ضيفه مدياما الغاني (المجموعة الرابعة)، فيما يستضيف وصيفه الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه في الدار البيضاء جوانينغ غالاكسي البوتسواني ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي يلعب لحسابها أيضاً سيمبا التانزاني مع أسيك ميموزا الإيفواري.

ويتواجه أبناء البلد الواحد تونس، الترجي والنجم الساحلي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً بيترو أتلتيكو الأنغولي والهلال السوداني.

وكان الأهلي المصري فاز بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد البيضاوي المغربي 2-1 ذهاباً قبل تعادلهما إياباً 1-1.

ويعد الأهلي البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا والأكثر تتويجاً إذ فاز بلقبها 11 مرة في الأعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

وبحسب موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن الجوائز التي ينالها المشاركون في المسابقة هي على الشكل التالي:

البطل 4 مليون دولار الوصيف 2 مليون دولار الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي 1.2 مليون دولار الفرق المتأهلة إلى ربع لنهائي 900 ألف دولار المركز الثالث في دور المجموعات 700 ألف دولار المركز الرابع دور المجموعات 700 ألف دولار

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: صن داونز (جنوب إفريقيا) – بيراميدز (مصر) – مازيمبي (الكونغو) – نواذيبو (موريتانيا)

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي (المغرب) – سيمبا (تنزانيا) – أسيك ميموزا (كوت ديفوار) – جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا)

المجموعة الثالثة: الترجي (تونس) – بيترو أتلتيكو (أنغولا) – الهلال (السودان) – النجم الساحلي (تونس)

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) – شباب بلوزداد (الجزائر) – يانغ أفريكانز (تنزانيا) – ميدياما (غانا)

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الجولة الأولى: 24-25 تشرين الأول/نوفمبر 2023

الجولة الثانية:1-2 كانون الأول/ديسمبر 2023

الجولة الثالثة: 8-9 كانون الأول/ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: 19 كانون الأول/ديسمبر 2023

الجولة الخامسة:23-24 شباط/فبراير 2024

الجولة السادسة:1-2 آذار/مارس 2024

الدور ربع النهائي في 29-30 آذار/مارس و5-6 نيسان/أبريل 2024

نصف النهائي في 19-20 و26-27 نيسان/أبريل 2024

النهائي في 19 و26 أيار/مايو 2024