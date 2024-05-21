دوري أبطال أوروبا 2024-2025: ثورة جديدة في عالم كرة القدم

يشهد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تحولًا جذريًا في نظامه بدءًا من موسم 2024-2025، حيث سيتوسع ليضم 36 فريقًا بدلاً من 32، مما يفتح الباب أمام المزيد من الأندية للمشاركة في هذه البطولة المرموقة.

نظام التأهل الجديد

سيتأهل 25 ناديًا تلقائيًا بناءً على أدائهم في الدوريات المحلية، بالإضافة إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا والفائز ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). وفي حال تأهل أحد الفائزين بهاتين البطولتين من خلال ترتيبه في الدوري المحلي، سيتم تطبيق مبدأ “إعادة التوازن” لضمان مشاركة 36 فريقًا.

ستحصل إيطاليا وألمانيا هذه النسخة على مقعدين إضافيين بناءً على أداء فرقهما في المسابقات القارية خلال الموسم السابق. أما المقاعد السبعة المتبقية، فستُحدد من خلال الأدوار التمهيدية، بواقع خمسة مقاعد من مسار الأبطال ومقعدين من مسار الدوري.

نظام المجموعات الجديد

سيشهد دور المجموعات تغييرًا جذريًا أيضًا، حيث ستشارك جميع الفرق الـ 36 في مجموعة واحدة. سيلعب كل فريق ثماني مباريات ضد خصوم مختلفين، اثنان من كل مستوى من المستويات الأربعة، بحيث يلعب أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارجها.

الأدوار الإقصائية

ستتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما ستلعب الفرق بين المركزين 9 و 24 ملحقًا مؤهلاً لنفس الدور. أما الفرق بين المركزين 25 و 36، فستُقصى نهائيًا من جميع المسابقات القارية.

المتأهلون لدوري أبطال أوروبا 2024-2025

تأهل حتى 29 فريقًا هم:

إنكلترا: مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول وأستون فيلا

إسبانيا: ريال مدريد، برشلونة، جيرونا وأتلتيكو مدريد

إيطاليا: إنتر وميلان وبولونيا ويوفنتوس

ألمانيا: باير ليفركوزن، شتوتغارت، بايرن ميونيخ ولايبزيغ

فرنسا: باريس سان جيرمان، موناكو وبريست

هولندا: أيندهوفن وفينورد

البرتغال: سبورتينغ لشبونة

بلجيكا: بروج

اسكتلندا: سلتيك

النمسا: شتورم غراتس

كما تأهل لمواقعي أداء الدوريات: أتالانتا (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، وشاختار دانيتسك الأوكراني لإعادة التوازن في دوري الأبطال، وبنفيكا البرتغالي لإعادة التوازن في يوروبا ليغ.