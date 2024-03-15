مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سحبت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المشاركة.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

أرسنال الإنكليزي – بايرن ميونيخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني – مانشستر سيتي الإنكليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي – برشلونة الإسباني

وستكون المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بمثابة الثأر للملكي الذي ودّع البطولة من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1 وينهي السيتي مباراة الإياب على أرضه بانتصار كاسح 4-0.

وهي المرة السادسة التي يتقابل فيها الفريقان، إذ لعبا أيضاً في دور المجموعات موسم 2012-2013 حينما فاز ريال مدريد 3-2 ذهاباً ثم تعادلا 1-1.

كذلك تواجها في الدور نصف النهائي لموسم 2015-2016 حيث فاز وقتها الميرينغي 1-0 بمجموع المباراتين، وفي ثمن نهائي موسم 2019-2020 حين فاز سيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ثم في نصف نهائي موسم 2021-2022 حينما حقق ريال مديد “ريمونتادا” رائعة إياباً في الوقت القاتل وفاز 3-1 بعد التمديد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3-4.

وتعيد مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان ذكريات الـ”ريمونتادا” التاريخية في ثمن النهائي عام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0 قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

كما تقابل الفريقان في ثمن النهائي عام 2021 وخرج حينها سان جيرمان منتصراً من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.

وسيكون أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أخرجه من آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي عام 2017.

وفي الدور نصف النهائي جاءت القرعة كالتالي:

الفائز من مباراة (أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان – برشلونة).

الفائز من مباراة (أرسنال – بايرن ميونيخ) أمام الفائز من (ريال مدريد – مانشستر سيتي).

موعد مباريات الدور ربع النهائي؟

تقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 نيسان/أبريل المقبل، والإياب يومي 16 و17 منه.