فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا عن مباريات تبشر بأنه ستكون حامية الوطيس، ابرزها بين مانشستر سيتي حامل اللقب وريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
دوري أبطال أوروبا

سحبت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المشاركة.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

  • أرسنال الإنكليزي – بايرن ميونيخ الألماني
  • أتلتيكو مدريد الإسباني – بوروسيا دورتموند الألماني
  • ريال مدريد الإسباني – مانشستر سيتي الإنكليزي
  • باريس سان جيرمان الفرنسي – برشلونة الإسباني

وستكون المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بمثابة الثأر للملكي الذي ودّع البطولة من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي حين تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1 وينهي السيتي مباراة الإياب على أرضه بانتصار كاسح 4-0.

وهي المرة السادسة التي يتقابل فيها الفريقان، إذ لعبا أيضاً في دور المجموعات موسم 2012-2013 حينما فاز ريال مدريد 3-2 ذهاباً ثم تعادلا 1-1.

كذلك تواجها في الدور نصف النهائي لموسم 2015-2016 حيث فاز وقتها الميرينغي 1-0 بمجموع المباراتين، وفي ثمن نهائي موسم 2019-2020 حين فاز سيتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ثم في نصف نهائي موسم 2021-2022 حينما حقق ريال مديد “ريمونتادا” رائعة إياباً في الوقت القاتل وفاز 3-1 بعد التمديد بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو وهدف الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته ذهاباً خارج الديار 3-4.

وتعيد مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان ذكريات الـ”ريمونتادا” التاريخية في ثمن النهائي عام 2017 حين فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4-0 قبل أن يقلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6-1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

كما تقابل الفريقان في ثمن النهائي عام 2021 وخرج حينها سان جيرمان منتصراً من كاتالونيا 4-1 قبل التعادل إياباً 1-1.

وسيكون أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي، أمام مهمة ثأرية ضد بايرن ميونيخ الذي أخرجه من آخر ظهور له في الأدوار الإقصائية باكتساحه 10-2 بمجموعة مباراتي ثمن النهائي عام 2017.

وفي الدور نصف النهائي جاءت القرعة كالتالي:

  • الفائز من مباراة (أتلتيكو مدريد – بوروسيا دورتموند) أمام الفائز من (باريس سان جيرمان – برشلونة).
  • الفائز من مباراة (أرسنال – بايرن ميونيخ) أمام الفائز من (ريال مدريد – مانشستر سيتي).

موعد مباريات الدور ربع النهائي؟

  • تقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 نيسان/أبريل المقبل، والإياب يومي 16 و17 منه.
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