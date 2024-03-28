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دوري أبطال أوروبا الجديد.. مكافآت مالية ضخمة تصل إلى 25 مليون يورو للفريق الفائز

يهدف دوري أبطال أوروبا بصيغتخ الجديدة إلى جذب الأندية الكبرى والحفاظ على استقرار المنافسات القارية من خلال تقديم مكافآت مالية ضخمة تصل إلى 25 مليون يورو للفريق الفائز.

فريق التحرير by فريق التحرير
دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن زيادة كبيرة في الأرباح المالية لدوري أبطال أوروبا الجديد، الذي سيبدأ في موسم 2024-2025.

وسيشهد دوري أبطال أوروبا الجديد تغييرًا جذريًا في شكله، حيث سيتحول من نظام المجموعات إلى دوري واحد يضم 36 فريقًا. وسيخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه و 4 خارجها) ضد فرق من مستويات مختلفة.

وستحصل الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا الجديد على مكافآت مالية مرتفعة بشكل ملحوظ. فسيحصل كل فريق على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.1 مليون يورو لكل فوز و700 ألف يورو لكل تعادل.

وستُمنح مكافآت إضافية للفرق بناءً على ترتيبها في نهاية دوري الـ 36. حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 10 ملايين يورو، بينما سيحصل صاحب المركز الأخير على 275 ألف يورو.

وستنال الفرق التي تتأهل إلى الأدوار الإقصائية مكافآت إضافية. فسيحصل كل فريق يتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 على 2 مليون يورو، بينما سيحصل كل فريق يتأهل من خلال الملحق على مليون يورو.

وسيكافئ كل فريق يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الجديد بـ18.5 مليون يورو، بينما سيحصل الفريق الفائز على 6.5 مليون يورو إضافية، ليصل إجمالي جائزة المركز الأول إلى 25 مليون يورو، بزيادة 20% عن الجوائز السابقة.

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