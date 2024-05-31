دوري أبطال أوروبا: دورتموند يواجه ريال مدريد في نهائي تاريخي

تتجه الأنظار غدًا السبت إلى ملعب ويمبلي العريق في العاصمة الإنكليزية لندن، حيث يستعد بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي تاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية.

ويسعى دورتموند، بقيادة مدربه الشاب إدين ترزيتش، إلى تحقيق إنجاز استثنائي بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد 27 عامًا من فوزه الأول على يوفنتوس الإيطالي عام 1997.

مسيرة مليئة بالمطبات

لم تكن مسيرة دورتموند نحو نهائي دوري أبطال أوروبا مفروشة بالورود، بل كانت مليئة بالمطبات بدءًا من دور المجموعات، حيث أوقعته القرعة في مجموعة الموت مع باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي.

ورغم كل الصعاب، فاجأ الفريق الألماني الجميع وتأهل إلى ثمن النهائي متصدرًا لمجموعته ليكمل مشواره حتى النهائي بإقصاء أيندهوفن الهولندي ثم أتلتيكو مدريد الإسباني في ربع النهائي، ليتواجه مرة أخرى مع سان جيرمان في نصف النهائي ويفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 1-0 ويبلغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1997 حينما حقق اللقب و2013 عندما سقط أمام مواطنه بايرن ميونيخ على نفس الملعب الإنكليزي 1-2.

ريال ملك دوري أبطال أوروبا

في المقابل، يعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب، للمرة الـ15 في تاريخه معززًا رقمه القياسي، وذلك تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى لتحقيق لقبه الخامس في المسابقة مثبتًا أنه المدرب الأسطوري لها.

فهل سيتمكن بوروسيا دورتموند من تحقيق المفاجأة وإضافة فصل جديد إلى تاريخه الحافل؟ أم سيثبت ريال مدريد أنه ملك دوري أبطال أوروربا بلا منازع؟ الإجابة ستكون مساء غد السبت في المباراة النهائية، التي تترقبها الجماهير في جميع أنحاء العالم.