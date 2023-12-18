دوري أبطال أوروبا.. قرعة متوازنة للدور ثمن النهائي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروربا عن مباريات يمكن اعتبارها سهلة للفرق الكبرى، ومباريات أخرى تعد مواجهات طاحنة بين فرق ذات شأن وتاريخ وسطوة، لكن في المحمل يمكن وصف القرعة اجمالاً بالمتوازنة.

ولعل أبرز المواجهات المرتقبة ستكون تلك التي تجمع بين الفرق الإيطالية من جهة وأخصام من الصف الأول. إذ أوقعت القرعة نابولي بطل “السيري أي” مع برشلونة بطل الدوري الإسباني، وإنتر ميلان وصيف النسخة الأخيرة من دوري الأبطال مع أتلتيكو مدريد، ولاتسيو مع العملاق البافاري بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني.

في المقبل أفرزت القرعة عن مباراتين سهلتين لحامل اللقب مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14)، حيث سيلعب الأول مع كوبنهاغن الدنماركي والثاني مع لايبزيغ الألماني.

وفي ما يلي كامل المباريات:

لايبزيغ الألماني وريال مدريد

كوبنهاغن ومانشستر سيتي

لاتسيو وبايرن ميونيخ

أيدهوفن الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني

إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان وريال سوسيداد الإسباني

نابولي وبرشلونة

بورتو وأرسنال

متى سيلعب دور الـ16؟

ستلعب الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباراتي الذهاب والإياب وفق التواريخ التالية:

مرحلة الذهاب في 13 و14 و20 و21 شباط/فبراير 2024

مرحلة الإياب في 5 و6 و12 و13 آذار/مارس 2024

وسيتم تحديد مباريات كل فريق لاحقاً