دوري أبطال أوروبا.. تعزيز الإجراءات الأمنية بعد تهديدات داعش

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير في العاصمة باريس، وذلك بالتزامن مع مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يأتي هذا القرار استعدادًا وقائيًا بعد رصد تهديدات من تنظيم داعش تستهدف المباريات المقرر اقامتها مساء يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح الوزير أن “مدير الشرطة عزز بشكل كبير الإجراءات الأمنية” بعد “تهديد موصوف تحدث عن تنظيم الدولة الإسلامية علناً”.

وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس أن “داعش هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به”.

وتقام اليوم الثلاثاء مباراتان في ربع النهائي حيث يحل بايرن ميونيخ ضيفًا على أرسنال، ومانشستر سيتي ضيفاً على ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

وتستأنف المباريات غداً الأربعاء بمباراة باريس سن جيرمان وبرشلونة، ومباراة أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

وتهدف هذه الإجراءات الأمنية المُشددة إلى ضمان سلامة جميع الحاضرين في الملاعب، سواء من لاعبين أو جماهير أو طاقم عمل، وذلك في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة من قبل تنظيم داعش.

ويأتي تهديد يوم الاثنين بعد أن نشر موقع “صرح الخلافة” التابع لداعش في 30 آذار/مارس الماضي صورة تدعو إلى مهاجمة الأشخاص المتواجدين في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ لمشاهدة المباراة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تنظيم “داعش” هدد بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف ملاعب إجراء مباريات كرة القدم في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر تنظيم داعش صورة لرجل مسلح وأسماء أربعة ملاعب ستقام فيها المباريات هذا الأسبوع، مع تعليق: “اقتلوهم جميعا”.

وقالت صحيفة “اس” إنه تم إعلان كلتا مباراتي، ريال مدريد ومانشستر سيتي وأتلتيكو وبوروسيا دورتموند، عالية الخطورة من قبل لجنة مكافحة الإرهاب، وسوف تضم أكثر من 3000 شخص في كليهما.

ومن المتوقع وصول ما يقرب من 8000 مشجع من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.