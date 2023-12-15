دوري أبطال أوروبا.. قائمة أندية دور الـ16 وموعد القرعة المرتقبة

انتهت مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أسفرت عن خروج نصف الفرق من السباق، واحتدام المنافسة بين 16 فريقا فقط، سيفوز أحدهم باللقب في نهاية الموسم.

وستتوقف بطولة دوري أبطال أوروبا حتى منتصف شهر فبراير المقبل، لتحصل الفرق على فترة راحة، مع فرصة لتدعيم الصفوف في انتقالات يناير، قبل أن تنطلق مرحلة خروج المغلوب.

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “يويفا” عبر موقعه الرسمي عن موعد إجراء قرعة ثمن النهائي، حيث تبث في تمام الثانية مساء بتوقيت السعودية يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر.

القناة الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

تنقل القرعة عبر قناة “بي إن سبورتس نيوز” المفتوحة، ويمكن التقاطها عبر تردد 11310 أفقي على قمر سهيل، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

طريقة إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا

يتم وضع الفرق الثمانية صاحبة المركز الأول في إناء، والفرق الثمانية التي تأهلت بعد الحصول على المركز الثاني في إناء آخر، ويلعب كل متصدر ضد فريق آخر وصيف في دور الستة عشر.

ويتم تجنب مواجهة نفس الفرق التي لعبت في المجموعة مرة أخرى في ثمن النهائي، وكذلك يتم استبعاد مباريات الأندية التي تلعب في نفس الدوري المحلي.

الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

بدأت مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بمشاركة 32 فريقا، تم تقسيمهم على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 أندية، ليتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الستة عشر، وينتقل الفريق الثالث إلى بطولة الدوري الأوروبي، ويودع الرابع كل المنافسات الأوروبية هذا الموسم، وفيما يلي قائمة الأندية المتأهل إلى ثمن النهائي.

بايرن ميونيخ

كاد الفريق الألماني، بايرن ميونيخ، أن يحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة في تاريخه، بتحقيق 18 نقطة كاملة، لكنه تعثر في المباراة قبل الأخيرة بتعادل أمام كوبنهاغن الدنماركي ليكتفي بـ16 نقطة فقط على رأس المجموعة الأولى.

كوبنهاغن

اقتنص فريق كوبنهاغن الدنماركي وصافة المجموعة الأولى خلف بايرن ميونيخ الألماني، بعدما حصل 8 نقاط، بانتصارين على مانشستر يونايتد وغالطة سراي الترجي، وتعادلين مع بايرن ميونيخ وغالطة سراي.

آرسنال

عادل الفريق اللندني، آرسنال، من الباب الكبير إلى دوري أبطال أوروبا، ليقتنص صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، وذلك بعدما حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة واحدة.

بي إس في آيندهوفن

الفريق الهولندي، آيندهوفن، تأهل إلى ثمن النهائي بفارق نقطة واحدة فقط عن لانس الفرنسي، ليحصد 9 نقاط، ويصاحب آرسنال إلى دور الستة عشر.

ريال مدريد

عادل العملاق الإسباني، ريال مدريد، الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونيخ، كأكثر الأندية تحقيقا للعلامة الكاملة في مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 18 نقطة، للمرة الثالثة في تاريخه ليستحق صدارة المجموعة الثالثة.

نابولي

حصد فريق نابولي الإيطالي 10 نقاط ليقتنص المركز الثاني في المجموعة الثالثة باستحقاق كامل وبفارق 6 نقاط كاملة عن سبورتنغ براغا صاحب المركز الثالث، و8 نقاط عن يونيو برلين صاحب المركز الأخير.

ريال سوسيداد

مفاجأة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، فريق ريال سوسيداد، نجح في اقتناص صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن فريق إنتر ميلان الإيطالي.

إنتر ميلان

نادي إنتر ميلان الإيطالي حصد 12 نقطة بالتساوي مع ريال سوسيداد متصدر المجموعة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن بنفيكا وريد بول سالزبورغ صاحبي المركزين الثالث والرابع.

أتلتيكو مدريد

نجح الفريق الإسباني، أتلتيكو مدريد في تصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بعدما حصد 4 انتصارات، وتعادل مرتين، ليصبح من الفرق التي لم تعرف طعم الخسارة في المسابقة حتى الآن.

لاتسيو

عاد لاتسيو الإيطالي إلى طريق الكبار في دوري أبطال أوروبا، بتأهله وصيفا للمجموعة الخامسة إلى ثمن النهائي، برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن فينورد، و6 نقاط عن سيلتك الأخير.

بروسيا دورتموند

تصدر الفريق الألماني المتمرس في بطولة دوري أبطال أوروبا، بروسيا دورتموند، المجموعة السادسة، التي أطلق عليها مسبقا مجموعة الموت، برصيد 11 نقطة، متفوقا على بارس سان جيرمان الفرنسي، وإيه سي ميلان الإيطالي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

باريس سان جيرمان

اقتنص العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان المركز الثاني بصعوبة بالغة في المجموعة السادسة، برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز الأخير.

مانشستر سيتي

مرة أخرى نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في إثبات أنه الأفضل في أوروبا، بحصد العلامة الكاملة وتحقيق 6 انتصارات حصد بها 18 نقطة في المجموعة السابعة.

لايبزيغ

احتل الفريق الألماني لايبزيغ وصافة مجموعة مانشستر سيتي برصيد 12، حيث فاز بكل مبارياته، باسثتناء مواجهتي بطل أوروبا، حيث خسرهما ذهابا وإيابا.

برشلونة

بصعوبة بالغة، تصدر برشلونة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، رغم تلقيه خسارتين في مرحلة المجموعات، لكنه حصد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي الوصيف.

بورتو

حصد بورتو 12 نقطة، بتحقيق 4 انتصارات، وتلقي خساراتين في المجموعة الثامنة والأخيرة بدوري الأبطال، متفوقا على شاختار دونيتسك الأوكراني، ورويال أنتويروب الأخير.