داني ألفيس يحصل على إفراج مشروط

حصل نجم منتخب البرازيل السابق لكرة القدم، داني ألفيس، اليوم الأربعاء، على إطلاق سراح مشروط بكفالة قيمتها مليون يورو، في انتظار صدور حكم الاستئناف.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من الدعوة التي قدمتها محامية لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق للإفراج عنه، حيث قضى ربع فترة العقوبة المحكوم بها في شباط/فبراير الماضي بعد اعتقاله في كانون الثاني/يناير 2023.

وصادرت المحكمة في برشلونة جوازات سفر ألفيس البرازيلي والإسباني، وذلك بعدما أصدر القضاء الإسباني حكمًا يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022.

وأكد بيان المحكمة أن “الأدلة تفيد بأن الاغتصاب قد حدث بموافقة غير متمنية من الضحية، وهناك أدلة إضافية تؤكد ذلك”.

واتهمت النيابة العامة ألفيس بالإكراه على ممارسة الجنس وعدم استخدام واقٍ ذكري، وطلبت تسليمه للسجن لمدة تسع سنوات، بالإضافة إلى دفع تعويضات بقيمة 150 ألف يورو للضحية.

وأدلى شهود عيان بشهاداتهم خلال المحكمة، حيث أفادت صديقة الضحية بأنها شهدت الحادث وأن ألفيس قام بفعلته بعدما توسلت له الضحية بالسماح لها بالمغادرة.

وخلال دفاعه أمام المحكمة، أنكر ألفيس تورطه في الاعتداء، مؤكدًا أن العلاقة كانت بالتراضي وأنه لم يمارس العنف أو يحاول ارتكاب أي إساءة. وأضاف أن الضحية كانت حرة في ترك المكان إذا أرادت، وأنه لم يفرض عليها البقاء.