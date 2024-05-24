إقامة “خليجي 26” في الكويت ديسمبر المقبل

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الخميس، التصديق على استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها السادسة والعشرين “خليجي 26“، المقررة خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، كإجراء روتيني وفقاً للائحة الاتحاد.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعاته، الخميس، في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي ناقش أعمال اللجان المختلفة، والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مراجعة استعدادت استضافة بطولة “خليجي 26”.

التصديق على استضافة دولة الكويت لبطولة “خليجي 26”

في البداية تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتضمن اجتماع اليوم الاطلاع على تقرير اللجنة التفقدية التي زارت الكويت مطلع الشهر الحالي، لتفقد استعدادتها لإستضافة لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها السادسة والعشرين “خليجي 26”.

اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يؤكد أن بطولة “خليجي 26” ستقام بالكويت في موعدها https://t.co/jsZDX2sKSL pic.twitter.com/TRu2u5xwEg — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) May 23, 2024

فيما كانت أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضا إقامة بطولة الأندية الخليجية، وتضمينها ضمن رزنامة الاتحاد خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 25 أبريل من العام المقبل، حيث من المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب.

إقامة بطولة المنتخبات الوطنية تحت 23 عاما بالكويت

كما تم الإقرار على إقامة بطولة المنتخبات الوطنية تحت 23 عاما، والتي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال أكتوبر من العام الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع جملة المقترحات التي رفعتها لجنة المسابقات بالاتحاد، والتي سترسم رزنامة الأحداث بالنسبة لاتحاد كأس الخليج العربي في الفترة المقبلة، من بين هذه المقترحات إقامة بطولة المنتخبات لكرة الصالات بالإضافة إلى إقامة بطولة المنتخبات النسائية وبطولات خاصه بالفئات السنية.

كما كان من ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها إقامة معرض لمقتنيات قدامى اللاعبين على هامش كأس الخليج في الكويت.