خلاف علني ساخن بين محمد صلاح ويورغن كلوب

شهدت المباراة بين فريقي ليفربول ووست هام يونايتد التي انتهت بالتعادل (2-2) خلافاً علنياً بين مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورغن كلوب قبل نزوله بديلاً.

وقد أسقط يورغن كلوب محمد صلاح وداروين نونيز من تشكيلة ليفربول الأساسية في قرار تكتيكي للمباراة ضد وست هام على ملعب لندن.

وعانى ثنائي هجوم ليفربول من أجل استعادة مستواهم في الأسابيع الأخيرة. وبدلاً من ذلك، عاد كودي جاكبو إلى التشكيلة جنباً إلى جنب مع لويس دياز وهارفي إليوت في هجوم متجدد.

وفي حديثه مع “تي إن تي سبورتس” قبل المباراة، لم يشرح كلوب قراراته بشكل مباشر. ومع ذلك، لم يكن هناك ما يشير إلى أي إصابات لدى المهاجمين، وأدلى بتعليق واضح حول حاجة فريقه إلى استغلال الفرص المتاحة لهم، وهو الأمر الذي فشل صلاح ونونييز في القيام به في “غوديسون بارك” خلال المباراة ضد إيفرتون والتي انتهت بخسارة ليفربول بهدفين نظيفين في منتصف الأسبوع.

وقال كلوب: “بالطبع، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها تغيير الوضع، من خلال استغلال الفرص، هكذا هو الأمر”.

وأظهرت لقطات حديثاً ساخناً بين صلاح والمدرب الألماني قبل نزول اللاعب المصري بديلاً مع داروين نونيز وجو غوميز.

وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.

وقلل كلوب من شأن هذا الخلاف. وقال للصحفيين عقب المباراة “تحدثنا في غرفة الملابس وانتهى الأمر. هذا كل شيء”.

لكن صلاح قال للصحافيين “ستشتعل النيران إذا تحدثت عما دار بيني وبين كلوب”.

واهتزت شباك ليفربول، الذي خسر 2-صفر أمام إيفرتون في قمة مرسيسايد يوم الأربعاء الماضي، أولا مرة أخرى عبر جارود بوين قبل الاستراحة وهو هدفه 20 هذا الموسم في مباراته رقم 200 مع وست هام.

وأدرك ليفربول التعادل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق آندي روبرتسون قبل أن يسجل الحارس ألفونس أريولا هدفاً عكسياً في الدقيقة 65.

لكن أنطونيو ضمن خروج صاحب الضيافة بنقطة حين قابل عرضية بوين برأسية قوية في الدقيقة 77.

ويظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراتين أقل، وبنقطتين خلف أرسنال صاحب المركز الأول الذي لديه مباراة مؤجلة ويتفوق بفارق الأهداف.

وبقي وست هام في المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

وكان ليفربول الطرف الأفضل نسبيا في الشوط الأول ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق الزائر بسبب وجود تسلل خلال البناء للهجمة قبل أن يسدد لويس دياز في القائم.

كن شباكه اهتزت برأسية بوين قبل نهاية الشوط الأول.

وأدرك ليفربول التعادل في بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل المنطقة لروبرتسون.

وتقدم ليفربول بعد ذلك في الدقيقة 65 بهدف عكسي بعد ارتباك أمام المرمى قبل أن يدرك أنطونيو التعادل لصاحب الضيافة عندما قابل عرضية بوين برأسية قوية في الدقيقة 77 قبل نهاية محمومة شهدت تسديد هارفي إليوت في العارضة إذ حاول ليفربول عبثا حسم المباراة.

وتتوقف آمال ليفربول الآن على تعثر سيتي وأرسنال وقال اللاعب كودي جاكبو لشبكة تي.إن.تي سبورتس إن فريقه في “موقف صعب للغاية”. وأضاف “سيكون الأمر صعبا، وليس مستحيلا، لكنه صعب للغاية”.

وردا على سؤال عما إذا كانت فرص ليفربول في تحقيق اللقب قد انتهت تماما قال كلوب الذي بدا مستسلما “لا أفكر في الأمر حقا. قلت سابقا إن الفريق يحتاج للفوز بمباريات. لم نفز بالمباراة وهذا لن يحسن موقفنا.

“هل سيخسر سيتي وأرسنال مباراتين أو ثلاث؟ لا أعتقد ذلك”.

وحافظ وست هام على فرصه الضئيلة في التأهل لمسابقة أوروبية بالتعادل الذي يعني استمراره في المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام إن ليفربول كان الطرف الأفضل لكنه أشاد بشخصية فريقه بعد التعادل المتأخر. وأضاف “قاتل اللاعبون بشراسة. فعلنا ذلك كثيراً أمام العديد من الفرق الكبيرة هنا هذا الموسم”.