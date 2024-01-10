حظر أوفرمارس من أي نشاط لكرة القدم.. فما السبب؟

حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اللاعب الهولندي السابق مارك أوفرمارس، من المشاركة في كافة النشاطات المتعلقة بكرة القدم في كل أنحاء العالم بسبب سلوكه غير اللائق تجاه النساء وذلك على خلفية إرساله رسائل ذات طابع جنسي لزميلاته، وفق بيان للاتحاد الهولندي للعبة.

وكان الاتحاد المحلي أوقف أوفرمارس اللاعب السابق في أياكس أمستردام وأرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني ونجم منتخب بلاده في تسعينيات القرن الماضي، عن النشاطات الرياضة المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لمدة عام، عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأياكس أمستردام، بعدما أعترف بأنه قام بإرسال “سلسلة رسائل غير لائقة” إلى بعض زميلاته وقال إنه “يخجل” من سلوكه، علماً أنه كان قد استقال من منصبه في شباط/فبراير 2022 للأسباب نفسها.

وعلى الرغم من إقراره بفعلته قام نادي رويال أنتويرب البلجيكي بتعيينه مديراً فنياً بعدها بشهر.

وقررت المحكمة الرياضية الهولندية منع الجناح الدولي السابق من “أداء أي وظيفة” مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ.

وقال: “من واجبنا إبلاغ اللجنة التأديبية للفيفا بهذه العقوبة التي أصبحت سارية اعتباراً من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”.

وأوضح الاتحاد الهولندي الأربعاء أنه “ملزم بمشاركة هذه العقوبة مع اللجنة التأديبية للفيفا. ثم يقررون بعد ذلك ما إذا كان ينبغي فرض هذه العقوبة على المستوى الدولي”.

وأضاف “لقد تم الأمر الآن وقررت اللجنة التأديبية تمديد العقوبة”.

أوفرمارس تبلغ القرار

وقال متحدث باسم أوفرمارس لصحيفة “إن أر سي” إنه تم إبلاغ جناح هولندا السابق بالإيقاف.

وشغل أوفرمارس منصب المدير الرياضي لأياكس منذ عام 2012 وساهم في العديد من النجاحات، لا سيما بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، ونهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في 2017.

ويعد أوفرمارس من الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة القدم الهولندية، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 1995، فيما فاز بالدوري الهولندي 3 مرات. كما فاز بالدوري الإنكليزي الممتاز مع أرسنال عام 1998.

وساهم باحتلال منتخب بلاده المركز الرابع في مونديال 1998 في فرنسا.