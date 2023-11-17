خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لخرقه قواعد الدوري الإنكليزي الممتاز

خصمت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز 10 نقاط من رصيد نادي إيفرتون بعد إدانته بخرق القواعد المالية.

وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة مدمرة للمدير الفني شون ديتشي بعد تراجع فريقه للمركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط متقدماً على بيرنلي بفارق الأهداف فقط.

وجاء في بيان صادر عن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز: “فرضت لجنة مستقلة خصماً فورياً قدره 10 نقاط على إيفرتون لخرق قواعد الربحية والاستدامة في البريميرليغ”.

وأضاف: “اعترف النادي بأنه خرق القواعد خلال الموسم 2021-2022 لكن مدى الخرق ظل محل نزاع”.

وخلصت اللجنة إلى أنه ينبغي فرض عقوبة رياضية في شكل خصم 10 نقاط، مشيرة إلى أنها ذات تأثير فوري.