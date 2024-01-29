فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةرياضة

حارس ميامي يتوقع زيادة عدد النجوم العالميين في الدوري السعودي

في حديثه عن الدوري السعودي، أشار إلى توقعاته بزيادة عدد النجوم العالميين الذين سينضمون إليه في المستقبل، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز الدوريات العالمية

فريق التحرير by فريق التحرير

في إطار الاستعدادات لمباراة الافتتاح في كأس موسم الرياض، أعرب حارس فريق انتر ميامي الأمريكي، دريك كالندر، عن تفاؤله وتوقعاته بمستقبل واعد للدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه يتوقع مزيدًا من النجوم العالميين ينضمون إلى الدوري في المستقبل القريب.

وأثنى كالندر على مستوى الكرة السعودية ورؤيتها الطموحة في جلب المزيد من اللاعبين المميزين.

في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق انتر ميامي في مقر نادي الشباب السعودي، أشار كالندر إلى أن اللاعبين العالميين يرون الدوري السعودي كفرصة مغرية لتطوير مهاراتهم وخوض تجارب جديدة. وتوقع أن يكون الدوري محط جذب لعدد كبير من النجوم العالميين في السنوات القادمة.

موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي والقنوات الناقلة 29-01-2024

من ناحية أخرى، ألقى مدرب نادي الهلال، جورجي جيسوس، الضوء على التحديات التي تواجه الفرق الكبيرة، مشيرًا إلى أن الغيابات الكبيرة للاعبين يمكن أن تمثل ضريبة يجب على الفرق الكبيرة تحملها.

وأوضح جيسوس أن الفرق الكبيرة هي التي تدعم المنتخبات بالنجوم والمواهب، وأن غياب بعض اللاعبين يمثل تحدًا يجب التأقلم معه.

وأضاف جيسوس أن الفرق الكبيرة تعتمد على القوة الجماعية والاستعداد للتكيف مع الظروف المتغيرة. وأكد أن فريق الهلال قد واجه تحديات مع غياب بعض اللاعبين الذين انضموا لمنتخباتهم، ولكنهم استعدوا بشكل جيد للمباراة القادمة ضد انتر ميامي.

و يظهر أن كأس موسم الرياض لن تكون مجرد منافسات رياضية، بل ستكون منصة لتبادل الخبرات والرؤى بين الفرق العالمية، وفرصة للاعبين لاكتساب تجارب جديدة في الأراضي السعودية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...