في إطار الاستعدادات لمباراة الافتتاح في كأس موسم الرياض، أعرب حارس فريق انتر ميامي الأمريكي، دريك كالندر، عن تفاؤله وتوقعاته بمستقبل واعد للدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه يتوقع مزيدًا من النجوم العالميين ينضمون إلى الدوري في المستقبل القريب.



وأثنى كالندر على مستوى الكرة السعودية ورؤيتها الطموحة في جلب المزيد من اللاعبين المميزين.



في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق انتر ميامي في مقر نادي الشباب السعودي، أشار كالندر إلى أن اللاعبين العالميين يرون الدوري السعودي كفرصة مغرية لتطوير مهاراتهم وخوض تجارب جديدة. وتوقع أن يكون الدوري محط جذب لعدد كبير من النجوم العالميين في السنوات القادمة.

من ناحية أخرى، ألقى مدرب نادي الهلال، جورجي جيسوس، الضوء على التحديات التي تواجه الفرق الكبيرة، مشيرًا إلى أن الغيابات الكبيرة للاعبين يمكن أن تمثل ضريبة يجب على الفرق الكبيرة تحملها.



وأوضح جيسوس أن الفرق الكبيرة هي التي تدعم المنتخبات بالنجوم والمواهب، وأن غياب بعض اللاعبين يمثل تحدًا يجب التأقلم معه.



وأضاف جيسوس أن الفرق الكبيرة تعتمد على القوة الجماعية والاستعداد للتكيف مع الظروف المتغيرة. وأكد أن فريق الهلال قد واجه تحديات مع غياب بعض اللاعبين الذين انضموا لمنتخباتهم، ولكنهم استعدوا بشكل جيد للمباراة القادمة ضد انتر ميامي.



و يظهر أن كأس موسم الرياض لن تكون مجرد منافسات رياضية، بل ستكون منصة لتبادل الخبرات والرؤى بين الفرق العالمية، وفرصة للاعبين لاكتساب تجارب جديدة في الأراضي السعودية.

