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جيرونا قد يُحرم من دوري أبطال أوروبا لهذا السبب

تواجه مجموعة سيتي تحديًا جديدًا يتمثل في ضرورة تعديل حصتها في نادي جيرونا الإسباني لضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فريق التحرير by فريق التحرير
جيرونا قد يُحرم من دوري أبطال أوروبا لهذا السبب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الأربعاء أن مجموعة سيتي الإماراتية لكرة القدم، الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، مطالبة بتقليص حصتها في نادي جيرونا الإسباني للسماح للأخير بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتمتلك مجموعة سيتي نسبة 47% من أسهم جيرونا منذ عام 2018، وقد حقق النادي الكاتالوني موسماً استثنائياً في الدوري الإسباني “الليغا”، حيث تأهل لأول مرة إلى دوري الأبطال بعد منافسة قوية مع ريال مدريد البطل.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أرسلت هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم كتابًا إلى مالكي الأسهم لإبلاغهم بتحديثات قوانين الملكية متعددة الأندية والمتعلقة بالمشاركة في المسابقات القاريّة.

وتنص هذه القوانين على منع ناديين لهما نفس المالك من المشاركة في نفس المسابقة الأوروبية.

وبحسب كتاب هيئة الرقابة المالية، فإن امتلاك طرف ما “30% أو أكثر من مجموع الأسهم، المالكين أو الأعضاء الذين يحقّ لهم التصويت أو أصحاب الحقوق الاقتصادية” يمنحه “القدرة على ممارسة تأثير حاسم في اتخاذ قرارات النادي”.

وبناءً على ذلك، يتعين على مجموعة سيتي التنازل عن جزء من أسهمها في جيرونا بحلول الموعد النهائي الذي حدده “يويفا” في 3 حزيران/يونيو المقبل، وذلك للسماح لجيرونا، ثالث الدوري الإسباني، بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز.

في حال عدم امتثال مجموعة سيتي، التي تأسست عام 2013، للقوانين الجديدة، سيضطر جيرونا إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بدلاً من دوري الأبطال.

وتأتي هذه التعديلات على قواعد النزاهة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهدف منع تضارب المصالح المحتمل وظهور مجموعات تمتلك أكثر من نادٍ واحد، مثل مجموعة سيتي التي لها ملكية كاملة أو حصصاً في 13 نادياً حول العالم.

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فريق التحرير

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