جوناثان أوكيتا.. الأهلي المصري يفاوض لاعب زيورخ السويسري؟

قالت وسائل إعلام محلية إن النادي الأهلي المصري، تواصل مع نادي “إف سي زيورخ” السويسري، للحصول على خدمات لاعبه “جوناثان أوكيتا”، جناح منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويلعب “جوناثان أوكيتا”، البالغ من العمر 27 عاما (مواليد 5 أكتوبر 1996) في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقد مع زيورخ ينتهي في 30 يونيو من عام 2025.

القيمة السوقية لجوناثان أوكيتا

وتبلغ القيمة السوقية لجوناثان أوكيتا لاعب الكونغو الديمقراطية، نحو 2 مليون يورو، وانضم لنادي زيورخ السويسري، في يوليو 2022، وخلال هذه الفترة شارك مع الفريق في 78 مباراة، وتمكن من إحراز 20 هدفا.

مسيرة “أوكيتا” الاحترافية في أوروبا

وبدأ “جوناثان أوكيتا”، مسيرته الاحترافية في أوروبا في عام 2016، عندما لعب لنادي ستاندارد ليج البلجيكي، حسب وسائل إعلام مصرية.

وفي عام 2108 انتقل اللاعب إلى نادي “إن إي سي نيميخن” الهولندي، قبل أن يرحل إلى “زيورخ” السويسري، حيث لعب مع النادي الهولندي 136 مباراة، وسجل 36 هدفا.

وخلال مسيرته الكروية مع الأندية الأوروبية، شارك أوكيتا في 278 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، سجل خلالها 75 هدفا وصنع 45.

مدرب الأهلي المصري يرغب في ضم اللاعب

وأبدى المدرب السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، اهتمامه بضم اللاعب الكونغولي، لصفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، حسب صحيفة “Blick” السويسرية.

المقابل المادي أكبر عقبات انضمام اللاعب الكونغولي

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من داخل النادي الأهلي، قولها إن نادي “زيورخ”، لا يمانع في انتقال اللاعب للنادي الأهلي، ولكن المشكلة في المقابل المادي.

وأكدت المصادر أن هناك مبالغة من نادي “زيورخ”، في المقابل المادي المطلوب، خاصة أن اللاعب لم يتبق في عقده مع النادي سوى موسم واحد فقط، لكنها أكدت أن المفاوضات لا تزال جارية في ظل رغبة الأهلي في الحصول على خدمات أوكيتا.