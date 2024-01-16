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روما الإيطالي يقيل جوزيه مورينيو.. سوء النتائج السبب

أكد نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي سيغادرون النادي على الفور.

فريق التحرير by فريق التحرير
جوزيه مورينيو

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن نادي روما أقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق، وذلك لسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وأكد نادي روما الإيطالي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن مورينيو وطاقمه التدريبي سيغادرون النادي على الفور.

جوزيه مورينيو

خسارة جوزيه مورينيو لكل المسابقات

وفشل مورينيو في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات مع روما في كل المسابقات التي يلعب بها، وهو ما كان سببا في قرار إقالته.

وخسر فريق روما أما ميلان في الدوري الإيطالي الأحد الماضي بنتيجة 1 ـ 3، وهي المواجهة التي تسببت بشكل كبير في رحيل المدرب البرتغالي عن الفريق الإيطالي.

وتولي جوزيه مورينيو تدريب روما الإيطالي في صيف 2021، وخلال هذه الفترة لم يحقق إلا لقب وحيد، عندما فاز بلقب الدوري الأوروبي، لكن على الجهة الأخرى لم يتمكن المدير الفني البرتغالي من العودة إلى دوري أبطال أوروبا، أو حتى المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وكانت الخسارة الكبرى عندما فشل مع فريقه الموسم الماضي في الفوز بنهائي الدوري الأوروبي.

وتم تعيين قائد الفريق السابق دانيللي دي روسي مدرباً مؤقتا للفريق في الفترة المقبلة لحين العثور على مدير فني جديد.

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