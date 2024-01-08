فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جدول مباريات منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية المشاهدة

سيكون على منتخب تونس خوض غمار منافسات شاقة في كأس أمم إفريقيا 2023 كونه سيلعب أمام منتخبات عالية المستوى في المجموعة الخامسة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
منتخب تونس

 يدخل منتخب تونس منافسات مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار من 13 كانون الثاني/يناير حتى 11 شباط/فبراير متقمصاً كل الحذر والحيطة لكي لا يخطو أي خطوة قد تؤدي إلى ندم لاحق.

ولا يعتمد “نسور قرطاج” على هذا المبدأ لأنهم أقل مستوى من غيرهم أو لأن أخصامهم أفضل، بل لأن القرعة وضعتهم في “مجموعة الموت” إلى جانب مالي وناميبيا وجنوب إفريقيا.

وبالنسبة لتونس ستكون كل مباراة بحد ذاتها بطولة ولها حساباتها الخاصة، لأن أي هفوة قد تودي بهم لخروج مبكر من كأس إفريقيا 2023.

وفي التقرير التالي يمكنكم التعرف على جدول مباريات تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية مشاهدتها والقنوات الناقلة.

جدول مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية المشاهدة

مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا 2023

أوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة الخامسة التي تعد الأقوى في كأس أمم إفريقيا 2023، كونها تضم أيضاً مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2مالي00000000
3جنوب إفريقيا00000000
4ناميبيا00000000

مواعيد مباريات منتخب المغرب فى كأس أمم أفريقيا 2023

يلعب “نسور قرطاج” أولى مبارياتهم في البطولة القارية أمام ناميبيا في 16 كانون الثاني/يناير في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت الرباط.

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ويلعب المنتخب التونسي المباراة الثانية مع مالي السبت 20 كانون الثاني/يناير الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت الرباط.

وينهي “الأحمر” دور المجموعات أمام جنوب إفريقيا الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت الرباط.

المباراةالموعدالتوقيت
تونس – ناميبيا16 كانون الثاني/يناير 202420:00
تونس – مالي20 كانون الثاني/يناير 202421:00
تونس – جنوب غفريقيا24 كانون الثاني/يناير20:00
بتوقيت مكة المكرمة

تشكيلة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن المدرب جلال القادري تشكيلة منتخب تونس المكونة من 27 لاعب أبرزهم علي معلول، والياس السخيري ويوسف المساكني.

وانضم سيف الدين الجزيري، لقائمة تونس بدلًا عن مرتضى بن وناس، إثر استبعاد الأخير بسبب الإصابة.

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وجاءت تشكيلة منتخب تونس لكأس أمم إفريقيا على الشكل التالي:

  • حراس المرمى: البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن دحمان.
  • الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العابدي – أسامة الحدادي – حمزة الجلاصي – علاء غرام – يان فاليري – وجدي كشريدة – علي معلول.
  • الوسط :حسام تقا – حمزة رفيعة – انيس بن سليمان – عيسى العيدوني محمد علي  بن رمضان – الياس السخيري – محمد الحاج محمود.
  • الهجوم: يوسف المساكني – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي – سيف الله اللطيف – بسام الصرارفي – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري و إلياس العاشوري.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

ستكون مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم، منقولة على قنوات مجموعة “beIN Sports” القطرية كونها الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي للعبة. لكن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين الطرفين وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد سيفسخ الاتفاق.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، تم منح محطات محلية لنقل البطولة. وستنقل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بنقل المباريات عبر قنواتها، وكذلك بالنسبة لـOnTime Sports في مصر والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب.

كما يمكن مشاهدة البطولة عبر الكثير من المحطات العالمية التي ستنقل المباريات عبر قنواتها كونها تعد من المسابقات الكبرى في عالم كرة القدم، باعتبار أن العديد من اللاعبين المشاركين هم من نجوم الصف الأول في أندية أوروبية وعالمية كبيرة، مثل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.

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