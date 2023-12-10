فيما يلي نستعرض جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 وقوائم الأندية المشاركة وأهم الجوائز وأيضا القنوات الناقلة للبطولة.

خلال أيام تتجه أنظار الجماهير العربية إلى مدينة جدة لمتابعة النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، ومعرفة جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 والذي هو إحدى بطولات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الفترة بين 12 و22 من الشهر الجاري، لتكون البطولة السابعة على التوالي التي تقام في بلد عربي.

وبطولة كأس العام للأندية، لها مكانة خاصة، واهتمام كبير من جماهير كرة القدم العربية، نظرا لإقامة الـ 6 بطولات السابقة منها في بلدان عربية، مما يسمح لعشاق الساحرة المستديرة من الجماهير العربية، بحضور مباريات أكبر الأندية من كل قارات العالم، ورؤية نجومهم المفضلين.

والنسخة العشرون من بطولة كأس العالم للأندية عام 2023 في السعودية، ستكون الأخيرة بنظام البطولة القديم المكون من 7 فرق، حيث تم تغيير نظام البطولة في نسخة عام 2025، لتقام كل 4 أعوام، بدلا من كل عام، وزيادة عدد الفرق المشاركة فيها إلى 32 فريقا.

في هذا التقرير تقدم “أريبيان بزنس”، جدول مباريات كأس العالم للأندية بالسعودية 2023، ومواعيد إقامة مباريات البطولة، وقوائم الأندية المشاركة في البطولة وعلى رأسها أندية الأهلي المصري، واتحاد جدة سعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وكل ما تريد معرفته عن ملاعب البطولة، والقنوات الناقلة لمباريات البطولة.

أين تقام البطولة و ما هو جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023؟

اختار الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” السعودية، لإقامة النسخة العشرين، وآخر بطولة لكأس العالم للأندية عام 2023 بنظامها القديم، لتقام البطولة الأكبر للأندية بالعالم في بلد عربي للمرة السابعة على التوالي، وذلك بعد استضافت كلا من الإمارات، وقطر، والمغرب، آخر 6 بطولات لكأس العالم للأندية.

وتشهد المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة طفرة كروية كبرى، وقامت بضخ استثمارات ضخمة بهدف تحويل الدوري السعودي للمحترفين، لواحد من أكبر 10 دوريات كرة القدم العالمية، وقامت بالتعاقد مع عدد من نجوم كرة القدم في أكبر الدوريات الأوروبية، لتحقيق ذلك.

وتشهد البطولة في السعودية، وجود أندية من أصحاب الشعبية الطاغية في العالم العربي، مثل النادي الأهلي المصري، بطل أبطال دوري أفريقياـ واتحاد جدة السعودي، بطل الدوري السعودي، كممثل للبلد المستضيف، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا ويتطلع الجمهور لمعرفة جدول مباريات كأس العالم للأندية لمعرفة المواجهات القوية التي سوف يخوضها فريقة.

ويشارك النادي الأهلي المصري، للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، فيما يشارك مانشستر سيتي الإنجليزي، للمرة الأولى في تاريخه، كما يشارك نادي كلوب ليون المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية (الكونكاكاف)، للمرة الأولى في تاريخه أيضا.

ما هي المدينة المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية عام 2023؟

تستضيف مدينة جدة ثاني أكبر مدينة في السعودية، النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة بين 12 و22 من الشهر الجاري.

ومدينة جدة، تقع على الساحل الغربي للمملكة أمام البحر الأحمر، وهي ثاني أكبر مدينة في السعودية، بعد العاصمة الرياض، وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للسعودية.

ملاعب بطولة كأس العالم للأندية بمدينة جدة عام 2023؟

تم اختيار ملعبين في مدينة جدة لكل المباريات في جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023، إستاد “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وإستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

1 – إستاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية

تقام على إستاد “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبد الله الرياضية، 5 مباريات من ضمن جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 ، من أصل مباريات البطولة السبعة، ومن ضمن هذه المباريات، مباريات نصف النهائي بالبطولة، ونهائي البطولة.

وإستاد “الجوهرة المشعة”، تم افتتاحه في عام 2014، هو أكبر إستادات مدينة جدة، وثان أكبر إستاد في السعودية، بعد إستاد الملك فهد في الرياض، وسعته تبلغ 62.345 ألف متفرج.

2- إستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة

يستضيف إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراتين من مباريات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، تشمل المباراة الثالثة التي تقام في الجولة الثانية من البطولة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وإستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، تم افتتاحه في 1970، واستضاف من قبل بعض مباريات كأس العالم للناشئين 1989، وسعته تبلغ 27 ألف متفرج، وقد تم تطويره خلال الفترة بين عامي 2012، 2021.

ما هي أبرز لاعبين وأندية مدينة جدة السعودية؟

يوجد بمدينة جدة السعودية، 3 أندية محترفة، منهم اثنان من أكبر 5 أندية في السعودية، وهما اتحاد جدة السعودي، والأهلي السعودي، والنادي الثالث هو نادي جدة.

قدمت مدينة جدة السعودية، عددا من اللاعبين السعوديين المميزين، الذين مثلوا المنتخب السعودي، ومن أبرزهم، حسين عبد الغني، وفهد المولد، ومروان بصاص، وخالد مسعد، وياسر المسيليم، ومحمد شلية، وعلي زبيدي، وطلال المشعل، وخالد قهوجي، ومناف أبو شقير.

نادي الأهلي السعودي

نادي الأهلي السعودي، تأسس عام 1937، وهو أول نادي سعودي، يحقق بطولة رسمية في السعودية، عندما فاز بلقب كأس ولي العهد السعودي في عام 1957، ونادي الأهلي السعودي، هو واحد من أكثر الأندية السعودية شعبية بين جماهير كرة القدم، وتحقيق للبطولات.

نادي اتحاد جدة السعودي

نادي اتحاد جدة السعودي، هو عميد الأندية السعودية، وأقدم ناد في السعودية، حيث تأسس عام 1927، ويمتلك شعبية كبيرة بين جماهير الأندية السعودية، كونه واحدا من أكثر الأندية السعودية تحقيقا للبطولات.

ويشارك نادي اتحاد جدة السعودي، في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وهي ثان مشاركة لعميد الأندية السعودية في البطولة، حيث سبق له المشاركة في نسخة عام 2005، وحقق فيها المركز الرابع بالبطولة.

ويعود اتحاد جدة السعودي، للبطولة بعد غياب 18 عاما، في هذه النسخة كمنافس مرشح للوصول إلى المباراة النهائية، بسبب إقامة البطولة على أرضه بين جماهيره الكبيرة، وامتلاكه العديد من نجوم كرة القدم في العالم، ومن أبرزهم كريم بنزيمة، وفابينيو، ونجولو كانتي.

ما هو النادي السعودي صاحب أكبر إنجازا في بطولة كأس العالم للأندية؟

نادي الهلال السعودي، هو صاحب أفضل إنجازا سعوديا، في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية، عندما خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد 3-5، وحقق المركز الثاني في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية عام 2022، والتي أقيمت في فبراير الماضي بعد تأجيلها بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر بالشتاء الماضي.

ويأمل نادي اتحاد جدة السعودي، في محاولة تخطي إنجاز نادي الهلال السعودي، وتحقيق اللقب.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

تشارك 7 فرق في النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية عام 2023 في السعودية، منها فريق يمثل بطل الدوري في الدولة المستضيفة، و6 فرق تمثل أبطال 6 بطولات قارية، والجدول التالي يوضح أسماءها وسبب مشاركتها ويليه جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023:

الترتيب اسم النادي سبب المشاركة 1 اتحاد جدة السعودي بطل دوري الدولة المستضيفة 2 الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا 3 مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا 4 أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا 5 كلوب ليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف 6 فلومينينسي البرازيلي بطل دوري أبطال كوبا ليبرتادوريس 7 أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

موعد كأس العالم للأندية عام 2023 جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023؟

تقام النسخة العشرون من بطولة كأس العالم للأندية عام 2023 في مدينة جدة السعودية، وتنطلق أول مبارياتها يوم 12 من الشهر الجاري، بمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي، ونادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وتستمر مباريات البطولة، على مدار 10 أيام، لتقام المباراة النهائية يوم 22 من الشهر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة.

جدول مباريات كأس العالم للأندية في السعودية عام 2023

فيما يلي جدول مباريات النسخة العشرين من كأس العالم للأندية في السعودية عام 2023:

الترتيب الدور طرفي المباراة الملعب التاريخ التوقيت السعودي 1 التمهيدي الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي إستاد “الجوهرة المشعة” 12 ديسمبر 9 م 2 الأول الأهلي المصري × (الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي) إستاد “الجوهرة المشعة” 15 ديسمبر 9م 3 الأول أوراوا رد دايموندز الياباني × كلوب ليون المكسيكي إستاد الأمير عبد الله الفيصل 15 ديسمبر 4 نصف النهائي فلومينينسي × (الفائز من الأهلي أو الاتحاد أو أوكلاند سيني) إستاد “الجوهرة المشعة” 18 ديسمبر 5 نصف النهائي مانشستر سيتي × (الفائز من أوراوا وليون) إستاد “الجوهرة المشعة” 19 ديسمبر 6 المركز الثالث الخاسر من المباراة 4 مع الخاسر من المباراة 5 إستاد الأمير عبد الله الفيصل 22 ديسمبر 7 النهائي الفائز من المباراة 4 مع الفائز من المباراة 5 إستاد “الجوهرة المشعة” 22 ديسمبر جدول مباريات كأس العالم للأندية في السعودية عام 2023

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023 ?



مواجهة مُحتملة بين الأهلي والاتحاد في حال تخطي هذا الأخير المباراة الأولى ? — كأس العالم FIFA ? (@fifaworldcup_ar) September 5, 2023

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023؟

1- القنوات الرياضية السعودية “SSC”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حصول شبكة القنوات الرياضية السعودية “SSC”، على حقوق بث جميع المباريات المتضمنة في جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تُبث مباريات كأس العالم للأندية في منطقة الشرق الأوسط، عبر القنوات الرياضية السعودية “SSC” فقط، وهي قناة مشفرة، تبث عبر القمر الصناعي “عربسات”، ولا يمكن مشاهدتها إلا من خلال الاشتراك.

2- البث المباشر عبر تطبيق “شاهد” لجميع المباريات المتضمنة في جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

يمكن مشاهدة مباريات النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية 2023، عبر البث المباشر بالاشتراك في خدمة “VIP” بتطبيق “شاهد”.

ما هي القوائم الرسمية للفرق المشاركة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، القوائم الرسمية للفرق المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وجاءت كالتالي:

قائمة النادي الأهلي المصري الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في مركز حراسة المرمى، وهما كابتن الفريق محمد الشناوي، والحارس الشاب مصطفى شوبير، والحارس الصاعد، حمزة علاء.

– 9 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، هم محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وخالد عبد الفتاح، وأكرم توفيق، وعلي معلول، ومحمد هاني، وكريم فؤاد، وكريم الدبيس.

– 8 لاعبين في مراكز وسط الملعب المختلفة، وهم عمرو السولية، و أليو ديانغ، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، ومروان عطية، وإمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا.

– 3 لاعبين في مركز الهجوم، وهم أنتوني موديست، وبيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم “كهربا”.

ويلعب النادي الأهلي المصري، أول مبارياته في البطولة، مع الفائز من مباراة نادي اتحاد جدة السعودي، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 15 من الشهر الجاري.

قائمة نادي اتحاد جدة السعودي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردر، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، 32 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهم عبدالله المعيوف، ومارسيلو غروي، وأسامة المرمش

– 9 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم أحمد حجازي، ولويز فيليبي، وسلطان الفرحان، وأحمد بامسعود، وزكريا هوساوي، مهند الشنيقیطي، حسن قادش، ، مد الله العليان، وعمر هوساوي.

– 8 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم فابينيو، وفيصل الغامدي، ونغولو كانتي، ومروان الشافعي، وإیغور كورونادو، وجوتا، وعبد الرحمن العبود، وصالح العامري.

– 3 لاعبين في مركز الهجوم: ﻋبد اﻟﺮزاق ﺣمد ﷲ، وﻛﺮيم بنزﯾﻤﺎ، وروﻣﺎرﯾﻨيو.

ويبدأ فريق النمور السعودي مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، يوم 12 من الشهر الجاري.

قائمة نادي مانشستر سيتي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى: سكوت كارسون، وإيدرسون، وستيفان أورتيجا.

– 8 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم روبن دياز، وناثان آكي، وكايل ووكر، ويوشكو جفارديول، ومانويل أكانجي، وسيرجيو جوميز، وريكو لويس، وجون ستونز.

– 10 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم كيفن دي بروين، وبرناردو سيلفا، وفيل فودين، وماتيو كوفاسيتش، وأوسكار بوب، وجاك جريليش، وجيريمي دوكو، ورودري، وماتيوس نونيز، وكالفين فيليبس.

– لاعبين في مركز الهجوم: جوليان ألفاريز، وإيرلينج هالاند.

وكانت مفاجأة القائمة، ضم المدرب جوارديولا، صانع ألعاب الفريق المصاب اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين، وهو لم يشارك في المباريات بسبب إصابته منذ أغسطس الماضي.

ويبدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، يوم 19 من الشهر الجاري، بمباراة دور نصف النهائي بالبطولة، مع الفائز من مباراة نادي كلوب ليون المكسيكي، ونادي أوراوا رد دايموندز الياباني.

قائمة نادي أوراوا رد دايموندز الياباني الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب البولندي ماتشي سكورزا ، المدير الفني لنادي أوراوا رد دايموندز الياباني ، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهم أيومي نيكاوا، وشوساكو نيشيكاوا، وشوم يوشيدا.

– 5 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم تاكويا أوجيوارا، وتاكويا أيوانامي، وألكسندر شولز، وماريوس هويبروتين، وأيومو وباتا.

– 10 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم تاكاهيرو سكينيي، وأتسوكي إيتو، وشويا ناكاجيما، وتومواكي أوكوبو، وتاكاهيرو أكيموتو، ويوشيو كويزومي، وكين إيواو، كاي شيباتو، وإيكانيت بانيا، وكايتو ياسوي.

– 5 لاعبين في مراكز الهجوم، وهم توشيكي تاكاهاشي، وأليكس شالك، وبريان لينسين، وخوسي كانتي، وشينزو كوروكي.

ويخوض فريق أوراوا رد دايموندز الياباني أول مباراة له في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023 أمام نادي كلوب ليون المكسيكي في الدور الأول من البطولة يوم 15 من الشهر الجاري.

قائمة نادي كلوب ليون المكسيكي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب الأرجنتيني نيكولاس لاركومون، المدير الفني لنادي كلوب ليون المكسيكي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهم أوسكار جارسيا، و ألفونسو بلانكو، و رودولفو كوتا.

– 7 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم جين باريرو، ويليام تيسيلو، وأدونيس فرياس، وأوسكار فيا، وإيفان مورينو، وأوزفالدو رودريجيز، وبول بيلون.

– 8 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم إيفان رودريجيز، وفيدل أمبريز، وإلياس هرنانديز، وأنجيل مينا، وعمر فرنانديز، وبورخا سانشيز، وجوزيه راميريز، ولوكاس روميرو.

– 5 لاعبين في مراكز الهجوم، سباستيان سانتوس، وبريان روبيو، وفيدريكو فيناس، ونيكولاس لوبيز، وبلاتانو.

قائمة نادي فلومينينسي البرازيلي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب البرازيلي فيرنانديز دينيز، المدير الفني لنادي فلومينينسي البرازيلي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهو بيدرو فيليبي، وفابيو دیفسون وفيتور إيديس.

– 8 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم فيليبي ميلو، ومارسيلو، ونينو، وديفيد براز، وديوجو باربوسا، وصامویل شافییر، ومارلون، وجوجا.

– 9 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم ماتيوس مارتينيلي، وتياجو سانتوس، وألكساندر، ودانييل سامبايو، وأندريه، وماركوس كينو، وجون آرياس، وباولو جانسو، وفينيسيوس دي ليما.

– 3 لاعبين في خط الهجوم، وهم جون كينيدي، ويوني جونزاليس، وجيرمان كانو.

وأول مباراة لنادي فلومينينسي البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، في الدول نصف النهائي من المسابقة، مع الفائز من أندية، الأهلي المصري، أو اتحاد جدة السعودي، أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

قائمة نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023

اختار المدرب ألبرت ريرا، المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، 23 لاعبا بقائمة الفريق الرسمية المشاركة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بالسعودية عام 2023، وتشمل:

– 3 لاعبين في حراسة المرمى، وهم سباستيان سيجاندا، وكونور تراسي، وجو واليس.

– 8 لاعبين في مراكز الدفاع المختلفة، وهم كريستيان جراي، وماريو إيليتش، وآدم ميتشل، وآدم بيل، وريجونت موراتي، وناثان لوبو، وجوردان فيل، وآلفي روجرز

– 6 لاعبين في مراكز الوسط المختلفة، وهم تيموتي بوليه، وكاميرون هاويسون، وجيرارد جارسيا، وآيدان كاري، وتونج جو، وميتشل دين هاير.

– 6 لاعبين في خط الهجوم، وهم جو لي، وآنجوس كيلكولي، ومانيكوم دايلان، وإيمليانو تادي، وليام جيليون، ورايان دي فرايس.

ويبدأ نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي، بطل الدوري السعودي للمحترفين، يوم 12 من الشهر الجاري.