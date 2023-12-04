جدة تستعد لاستقبال الجماهير في كأس العالم للأندية 

تستعد مدينة جدة السعودية لاستضافة كأس العالم للأندية بعد أيام، التي تستضيفها في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد الأميرعبد الله الفيصل.

وظهرت شاشات وعروض نابضة بالحياة تحت شعار “مرحبًا يا مشجعين” للترحيب بعشاق كرة القدم الذين يدعمون الأندية المشاركة في مختلف مناطق وشوارع المدينة.

وأطلقت اللجنة المنظمة للبطولة الحملة الترويجية الثانية والتي تستمر حتى 9 ديسمبر في منطقة “كورنيش” جدة، بهدف منح مشجعي كرة القدم والعائلات فرصة التقاط صور مع الكأس الأصلية للبطولة، والتي رفعها أساطير كرة القدم في جميع أنحاء العالم سابقا، بحسب ما نشرت صحيفتي الشرق الأوسط والرياضية السعودية.

وتتميز الحملة بالترفيه المتنوع والعروض الموسيقية وأنشطة رسم الوجوه للأطفال والفعاليات التي تلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة.

قائمة الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 بجدة

الاتحاد السعودي بصفته بطل الدوري في البلد المنظم

الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا

أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا

ليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى “الكونكاكاف”

بطل كوبا ليبرتادوريس فريق فلومينينسي البرازيلي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا

أسعار التذاكر

وتتراوح أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، بين 40 و100 ريال سعودي، وتتهافت الجماهير على حجزها مع كل دفعة يطرحها “فيفا”.