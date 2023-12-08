جائزة أفضل لاعب إفريقي بين محمد صلاح وأشرف حكيمي وأوسيمهن

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب لعام 2023 وضمت المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي والنيجيري فيكتور أوسيمهن نجم نابولي الإيطالي.

ويقام حفل توزيع الجوائز في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وسيتنافس المغربي الآخر ياسين بونو حارس الهلال السعودي، الفائز في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”مع إشبيلية الإسباني على جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2023 مع حاس الأهلي المصري محمد الشناوي المتوّج بلقب دوري أبطال أفريقيا والكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وضمت لائحة المتنافسين النهائية على جائزة أفضل مدرب: المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الذي قاد أسود الأطلس للمركز الرابع في مونديال قطر، والجزائري عبد الحق بنشيخة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري السابق الفائز بلقبي كأس الاتحاد الأفريقي والكأس السوبر الأفريقية، ومدرب منتخب السنغال أليو سيسيه.

ويتنافس على جائزة أفضل نادي إفريقي في عام 2023 الأهلي المصري بطل دوري الأبطال، وصنداونز، حامل لقب النخسة الأولى من المسابقة الجديدة دوري إفريقيا، والوداد البيضاوي المغربي وصيفهما.

وفي ما يلي القوائم النهائية للمرشحين لجميع الجوائز:

أفضل لاعب

محمد صلاح (مصر، ليفربول)

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

أفضل لاعبة

أسيسات أوشوالا (نيجيريا، برشلونة)

ثيمبي كجاتلانا (جنوب إفريقيا، راسينغ لويسفيل)

باربرا باندا (زامبيا، شنغهاي شنغلي)

أفضل لاعب على مستوى الأندية

فيستون ماييلي (جمهورية الكونغو الديمقراطية، بيراميدز المصري)

بيتر شالوليل (ناميبيا، ماميلودي صن داونز)

بيرسي تاو (جنوب إفريقيا، الأهلي المصري)

أفضل لاعبة على مستوى الأندية

ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صن داونز)

فاطمة تغناوت (المغرب، الجيش الملكي المغربي)

ليبوهانغ راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز)

أفضل مدرب (رجال)

عبد الحق بن شيخة ( الجزائر – سيمبا التنزاني)

وليد الرغراغي (المغرب)

أليو سيسي (السنغال)

أفضل مدرب (سيدات)

رينالد بيدروس (المغرب)

ديزيريه إليس (جنوب إفريقيا)

جيري تشابالالا (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز)

أفضل حارس مرمى

أندريه أونانا (الكاميرون، مانشستر يونايتد)

محمد الشناوي (مصر، الأهلي المصري)

ياسين بونو (المغرب، الهلال السعودي)

أفضل حارسة مرمى

خديجة الرميشي (المغرب، الجيش الملكي المغربي)

شياماكا نادوزي (نيجيريا، أف سي باريس)

أنديل دلاميني (جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز)

أفضل لاعب شاب

عبد الصمد الزلزولي (المغرب، ريال بيتيس)

لامين كامارا (السنغال، ماتز)

عمارة ضيوف (السنغال، ماتز)

أفضل لاعبة شابة

كومفورت يبواه (غانا، أمبيم داركوا)

نسرين الشاد (المغرب، ليل)

ديبورا أبيودون (نيجيريا، بيتسبورغ بانثرس)

أفضل منتخب وطني (رجال)

غامبيا

المغرب

السنغال

أفضل منتخب وطني (سيدات)

المغرب

نيجيريا

جنوب أفريقيا

أفضل فريق (رجال)

الأهلي (مصر)

الوداد الرياضي (المغرب)

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

أفضل فريق (سيدات)

نادي الجيش الملكي (المغرب)

سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)