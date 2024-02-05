ثقة مغربية متجددة بالركراكي بعد خيبة أمل كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تجديد ثقته بمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، على الرغم من خروج “أسود الأطلس” من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وقال الاتحاد المغربي في بيان له إن رئيسه فوزي لقجع عقد عدة اجتماعات تقييمة مع المدرب، لمناقشة نتائج المغرب التي ولّدت “لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعوراً بالاسف والحسرة”.

وأضاف: تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا”، جدّد الاتحاد الثقة في السيد وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، مانحاً إياه كل وسائل الدعم والمؤازرة.

الركراكي مع المغرب

حقق المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا ببلوغه الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر، وهي سابقة لم يحققها أي منتخب إفريقي أو عربي.

وكان الركراكي البالغ من العمر (48 عاماً)، والظهير الدولي السابق المولود في فرنسا، عُيّن في منصبه في آب/أغسطس 2022، بدلاً من البوسني المقال وحيد خليلودزيتش.

واعترف المدرب بتحمّل مسؤولية الخسارة أمام جنوب إفريقيا في ربع النهائي، قائلاً: لقد اخفقت، هذا خطأي وليس خطأ اللاعبين. اتحمل المسؤولية، لست شخصاً يختبئ، حيال أساليب اللعب أو خياراتي باستدعاء اللاعبين.