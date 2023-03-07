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تين هاغ يعاقب نجوم مانشستر يونايتد بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول

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تين هاغ يتابع مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ليفربول
تين هاغ يتابع مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أول رد فعل للمدرب الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد الخسارة التاريخية بسبعة أهداف نظيفة أمام ليفربول في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

وقد أجبر تين هاغ، وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميرور”، نجوم مانشستر يونايتد على الجلوس في صمت والاستماع إلى احتفالات نجوم ليفربول بالفوز الكبير من غرف الملابس.

وهاجم تين هاغ نجوم فريقه بشكل كبير ووصف تصرفهم بالاستسلام المشين أمام الخصم، وأخبرهم إنهم محظوظون للعودة إلى مانشستر عبر الحافلة وليس الطائرة إلى جوار الجماهير الغاضبة التي سافرت من أجل دعمهم.

ليفربول يذل مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة

وأوضحت الصحيفة أن عقاب النجوم استمر حتى اليوم التالي، حيث وصل تين هاغ إلى مقر تدريبات الفريق في السابعة صباحًا قبل وصولهم بساعتين كاملتين وانتظرهم وهددهم بالذهاب إلى فريق الرديف حال تكرار الأمر من جديد، كما أخبرهم إن جلساتهم مع الطبيب النفسي ستزيد في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الهزيمة بسبعة أهداف نظيفة هي واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخ مانشستر يونايتد منذ تأسيس النادي.

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