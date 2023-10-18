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فضيحة المراهنات في إيطاليا.. تونالي يعترف بعد فاجيولي

انضم ساندرو تونالي لزميله في منتخب إيطاليا نيكولو فاجيولي بعد الاعتراف بأنه مدمن على المراهنات والقمار وأصبح معرضاً للإيقاف لفترة قد تصل إلى 3 سنوات

فريق التحرير by فريق التحرير
فضيحة المراهنات في إيطاليا.. تونالي يعترف بعد فاجيولي

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن ساندرو تونالي، لاعب فريق نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم، أقر بأنه قام بالمراهنة على مباريات فريقه السابق ميلان، لكن ليس في المباريات التي شارك فيها، لينضم إلى لاعب يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي اعترف بقيامه بالمراهنة أيضاً وتم إيقافه لمدة 12 شهراً منها خمسة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 12500 يورو.

ووفقاً للصحيفة، فقد تم استجواب تونالي مرتين من قبل المدعي العام للاتحاد الإيطالي جوسيبي تشيني منذ الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه في حال تم التأكد من مزاعم تونالي فإنه لن يتم الاشتباه في قيامه بالتلاعب بنتائج المباريات وانتهاك المادة 30 من قانون السلوك الرياضي نظراً لأنه لم يؤثر على مباراة أو منافسة، من خلال المراهنة في مباريات ميلان عندما لم يكن مؤهلاً للعب.

وعلى خطى فاجيولي، قام تونالي بالطلب من السلطات المساعدة لعلاجه من الإدمان على القمار.

وبحسب “لاغازيتا ديلو سبورت”، فإن مدة إيقاف تونالي قد تصل إلى 3 سنوات لأنه راهن على مباريات فريقه، وقد تنخفض هذه المدة إلى النصف أو أكثر فيما لو لمس القاضي تعاوناً حقيقياً من تونالي وصدّق نية اللاعب بالعلاج من إدمانه على القمار.

وتوقعت تقارير صحافية إيطالية أن يتم إيقاف تونالي لسنة كاملة وأن يخضع لعلاج لمدة 5 آشهر.

في المقابل، أبدى فاجولي ندمه وقدم اعتذاراً رسمياً لجماهير كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفند “الأكاذيب” المنشورة عنه.

وقال فاجيولي عبر حسابه في “إنستغرام”: “أعتقد أنني سأبدأ بالاعتذار ليس فقط لجماهير يوفنتوس بل لجميع المشجعين في عالم كرة القدم والرياضة عن الخطأ الساذج الذي ارتكبته”.

وتابع: “لكني أرغب في الرد أيضاً على الأشياء المثيرة للاشمئزاز التي تكتبها الصحف ويقولها الناس عني لمجرد إعطاء صورة سيئة بترديد ألوف الأكاذيب أو للحصول على نسبة متابعة عالية”.

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فريق التحرير

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