الاتحاد الكوري يوصي بإقالة كلينسمان بعد خيبة أمل كأس آسيا

أوصت لجنة المنتخب الوطني في الاتحاد الكوري لكرة القدم، يوم الخميس، بإقالة المدرب الألماني يورغن كلينسمان من منصبه، بعد خروج المنتخب الكوري الجنوبي من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر من الدور نصف النهائي.

واجهت قيادة كلينسمان للمنتخب انتقادات واسعة النطاق من قبل الجماهير والنقاد على حدٍ سواء، وذلك بسبب الأداء الضعيف للفريق خلال البطولة.

واستهل المنتخب الكوري مسيرته في كأس آسيا بفوز على البحرين 3-1، ليتعادل بعدها مع الأردن 2-2، وماليزيا 3-3.

وفي دور الـ16 لعب أمام السعودية، وتغلب عليه بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل 1-1، وفي ربع النهائي تواجه مع استراليا ونجح بالفوز 2-1، ليقابل مجدداً النشامى في نصف النهائي حيث هزم بهدفين دون مقابل.

وتضمنت الانتقادات الموجهة إلى كلينسمان:

اعتماده على خطط تكتيكية غير فعالة.

عدم قدرته على تحفيز اللاعبين وتوحيدهم.

اختياراته المثيرة للجدل للاعبين.

فشله في معالجة الصراعات الداخلية بين بعض اللاعبين.

وتأتي هذه التوصية بعد اجتماع عقدته لجنة المنتخب الوطني لمراجعة أداء المنتخب في كأس آسيا، حيث خلصت إلى أن كلينسمان لم يعد قادراً على قيادة الفريق نحو تحقيق النجاحات المرجوة.

من المقرر أن يُعرض تقرير لجنة المنتخب الوطني على المجلس التنفيذي للاتحاد الكوري لكرة القدم خلال اجتماعه القادم، والذي سيتخذ القرار النهائي بشأن مصير كلينسمان.

يُشار إلى أن عقد كلينسمان مع الاتحاد الكوري يمتد حتى نهاية عام 2026، ويتضمن بنداً يسمح بإنهائه في حال عدم تحقيق نتائج مرضية.

وبحسب بعض التقارير، فإن الاتحاد الكوري قد بدأ بالفعل البحث عن مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني، وأن هناك العديد من الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب، من بينها مدربون كوريون وأجانب.

وتعدّ هذه التطورات بمثابة خيبة أمل كبيرة للجمهور الكوري، الذي كان يأمل في تحقيق نتائج أفضل في بطولة كأس آسيا، خاصة بعد النجاحات التي حققها المنتخب في السنوات الأخيرة.

وتولى كلينسمان تدريب منتخب كوريا الجنوبية العام الماضي خلفاً لباولو بينتو بعد الهزيمة أمام البرازيل في دور الـ 16 لكأس العالم 2022 في قطر.



وبعد توليه المهمة فشل فريقه في الفوز في أول خمس مباريات تحت قيادته عندما خسر أمام أوروغواي وبيرو قبل التعادل مع كولومبيا والسلفادور وويلز، لكن أداء الفريق تحسن قبل كأس آسيا ونجح في تحقيق ستة انتصارات متتالية وفي كأس آسيا الأخيرة تقدم الفريق خطوة عن النسخة السابقة في 2019 التي خرج خلالها من دور الثمانية.