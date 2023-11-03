يايا توريه مساعداً لمانشيني في منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، أنه تعاقد مع نجم اللعبة الإيفواري يايا توريه كمساعد أول للإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي.

وقال الاتحاد في بيان له على موقعه الإلكتروني إن “التعاقد معه (توريه) جاء بناءً على طلب المدرب في ضمه ضمن طاقمه الفني للفترة القادمة”.

وأضاف البيان: “يملك صاحب الأربعين عاماً “يايا توريه” سجلاً تدريبياً بدأ قبل أربعة أعوام تنقل بين ثلاثة أندية كمساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي و ستاندارد لييج البلجيكي ومدرباً لفريق تحت 16 عاماً في نادي توتنهام الإنكليزي”.

ولفت إلى أن لدى نوريه “سجلاً حافلاً بالإنجازات كلاعب”، علماً أنه لعب مع برشلونة ومانشستر سيتي.

وسبق للإيفواري أن لعب تحت إدارة مانشيني حينما كان الأخير مدرباً للسيتي بين عامي 2010 و2013.