شاهد.. توتنهام يقصي بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق توتنهام فوزًا صعبًا على أرضه بهدفٍ نظيف على حساب بيرنلي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليصعد الفريق اللندني إلى الدور الرابع بفضل أول أهداف بيدرو بوري هذا الموسم.

بدأ توتنهام بعيدًا عن مستواه المعهود، حتى سجل بيدرو بوري هدف الفوز بتسديدة رائعة من مسافة 25 ياردة في الدقيقة 78.

بضمن الهدف لتوتنهام فوزه الرابع المستحق من آخر خمس مباريات.

ماذا قال مدرب بيرنلي بعد الخسارة في كأس الإتحاد الإنجليزي؟

وقال مدرب بيرنلي فينسنت كومباني إنه يمكننا استخلاص الإيجابيات بعد أداء قوي، أمام توتنهام وسنعمل الآن على التركيز بشكل كامل على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن جانبه تحدث بوستيكوغلو مدرب توتنهام بعد المباراة عن هدف بوري قائلًا: “نشعر بخيبة أمل لأنه لم يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم، لقد كان غير محظوظ بعض الشيء، حيث أصاب القائم عدة مرات وكان رائعًا طوال العام، وعمل على تحسين الجانب الدفاعي في لعبه.”

وتابع: “لكننا نعلم أنه يمتلك أيضًا قدرات هجومية خطيرة، وكانت الطريقة التي تسير بها المباراة تتطلب شيئًا مميزًا من شخص ما”.

من جانب أخر تأهل فولهام للدور ذاتها بفوزه على روثيرهام يونايتد “أحد فرق الدرجة الثانية”، بهدف دون رد، فيما سيلعب برينتفورد مع وولفرهامبتون مباراة إعادة بعدما تعادلا بهدف لمثله.

وكانت مباريات الدور الثالث قد عرفت تعادلا من دون أهداف بين فريقي كريستال بالاس وإيفرتون، ليعلن الاتحاد الإنجليزي عن مباراة أخرى بين الفريقين من أجل حسم الفريق المتأهل للدور الرابع، حيث تنص لوائح البطولة على إقامة مباراة أخرى بين أي فريقين في حال انتهاء مباراتهما بالتعادل.

تشيلسي ضد بريستون.. فى كأس الاتحاد الإنجليزي

ويواجه اليوم السبت فريق تشيلسي نظيره برستون فى السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيتت مصر والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

ويسعى تشيلسي لتفادي مفاجآت الكأس وتحقيق الفوز واقتناص الانتصار، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يستعد فريق بريستون لهذه المباراة بكل قوة وتركيز من أجل تحقيق المفاجأة.

والتقى الفريقان 3 مرات في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث فاز تشيلسي في الدور الرابع عام 1969 بنتيجة (2-1)، قبل أن يفوز البلوز في ثمن النهائي عام 2002 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ثم فاز تشيلسي في الدور الرابع عام 2010 بهدفين نظيفين.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي يحمل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد فوزه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في النهائي.