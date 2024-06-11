توترات في معسكر منتخب ألمانيا.. شجار محتدم بين روديغر وفولكروغ

في خضم استعدادات منتخب ألمانيا لاستضافة بطولة كأس أوروبا “يورو” 2024، شهدت حصة تدريبية توتراً بين زميلي الفريق أنطونيو روديغر، قلب دفاع ريال مدريد، ونيكلاس فولكروغ، مهاجم بوروسيا دورتموند.

ويعود أصل هذا التوتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع الفريقين قبل قرابة الأسبوعين، والذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

وقد تواصل هذا الصراع في معسكر منتخب ألمانيا، حيث كاد اللاعبان أن يتبادلا اللكمات بعد احتكاك بينهما في التدريب.

بدأ الخلاف بدفع روديغر لفولكروغ، مما دفع الأخير للاحتجاج على طريقة تدريب زميله. وتدخل ساندرو فاغنر لفض الاشتباك بينهما.

وعلى الرغم من أن اللاعبين تربطهما علاقة جيدة تعود إلى أيام منتخب الشباب، إلا أن التوتر الذي بدأ في نهائي دوري الأبطال يبدو أنه لا يزال يؤثر على علاقتهما.

وأكدت مصادر ألمانية أن اللاعبين يتمتعان بعلاقة ممتازة تعود إلى مشاركة غرفة تبديل الملابس في صفوف منتخب الشباب، ولكن يبدو أن رواسب نهائي ويمبلي طفت على السطح.