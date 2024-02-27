تن هاغ يدافع عن أنتوني

أكد الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن الجناح البرازيلي أنتوني، الذي يمر بفترة تراجع في مستواه، يملك الشخصية التي ستساعده على النهوض مجدداً، وذلك بناءً على خبرته السابقة معه في أياكس الهولندي.

ولم يشارك أنتوني، البالغ من العمر 24 عامًا، في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، لكن تن هاغ أصر على أن اللاعب يتمتع “بقدرات رائعة”.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي عشية مباراة فريقه أمام نوتنغهام فورست في الدور الخامس من الكأس المحلية الثلاثاء: “أعرف من الماضي أنه لا يمكن إيقافه”.

وتابع: “لا يمكن لأي مدافع أن يوقفه لأنه أحد أسرع اللاعبين في أول 10 ياردات. عندما يلعب بهذا الأسلوب، يؤدي بشكل رائع”.

وأضاف: “أنا واثق من أنه سيفعل ذلك من أجل المستقبل. إنه يتمتع بالمرونة، ويملك شخصية وسيقاتل. أنا أدعمه وعليه الآن أن ينتظر فرصته وبمجرد حصوله عليها، عليه أن يلتقطها”.

يونايتد يبحث عن التعويض في الكأس

يسعى يونايتد إلى التعافي من خسارته أمام فولهام 1-2 في الدوري، حيث يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة بسبب تأرجح نتائجه، في حين تمثل مسابقة الكأس الأمل الواقعي الأخير ليونايتد في الفوز بلقب هذا الموسم، مع إدراك تن هاغ للتوقعات المحيطة بالنادي.

ويواجه يونايتد جاره اللدود سيتي في دربي مدينة مانشستر ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين الأحد، حيث يمكن أن تنهي الهزيمة أمام حامل اللقب فعليًا محاولته للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

قال تن هاغ: “عندما لا تهزم في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وتخسر مباراة واحدة، فإننا نعلم أن هدفنا هو الفوز في كل مباراة، في يونايتد عليك الفوز في كل مباراة”.

كاسيميرو يعود للمشاركة

يستعيد يونايتد جهود لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو في مباراته أمام نوتنغهام بعدما تعرض لاصابة في رأسه دفعته للخروج أمام فولهام.

وأردف تن هاغ: “من الواضح أن الأداء كان سيئًا (أمام فولهام)، وهزيمة سيئة، نحن ندرك ذلك ونريد البقاء في كل مسابقة، لذا، نعم، علينا الفوز غدًا”.