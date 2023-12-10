فيديو… هولندا تكرم دينيس بيركامب بوضع هدفه الأسطوري على عملة نقدية

قررت هولندا تكريم أسطورة كرة القدم دينيس بيركامب بطبع عملة نقدية تحمل صورته وصورة هدفه الأسطوري في مرمى الأرجنتين.

Three perfect touches ??



Dennis Bergkamp's knack for making goalscoring look easy was on full display when he fired @OnsOranje into the #WorldCup semi-finals #onthisday in 1998 ?? pic.twitter.com/akVInsbTT7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2019

وجاء تكريم دينيس بيركامب بعد مرور 25 سنة على تسجيل الهدف، وهي شهادة على مكانة بيركامب في بلاده ليكون أول رياضي هولندي يتم تكريمه بهذا الشرف.

وكلفت وزارة الخزانة الهولندية شركة Royal Enschede للطباعة، المسؤولة عن سك العملة الهولندية، بإنتاج فئة نقدية فريدة في نوعها بقيمة 8 يورو.

تحمل العملة النقدية الجديدة صورة لهدف دينس بيركامب الرائع الذي أدى إلى إقصاء الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 1998 في فرنسا، بالإضافة إلى صورة للمهاجم.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن العملة الجديدة مصنوعة من أوراق الذهب عيار 23 قيراطًا، وستصبح لا تقدر بثمن لهواة جمع التحف عند إطلاقها الأحد في أمستردام.

ولعب بيركامب (54 عاماً) مع أندية مثل أرسنال الإنجليزي وأياكس الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي.

وطُلب من المصارف الهولندية بالفعل أن تستعد لتدفق هائل من الاستفسارات من مشجعي أرسنال المتعصبين والذين يتوقون للحصول على قطعة من تاريخ كرة القدم وجمع العملات.

وتم تصميم العملة باستخدام “تقنية الموجة الأمامية” الثورية التي تمكن مالكيها من إنشاء سيلفي رقمي مع بيركامب، وفقاً لميرور.