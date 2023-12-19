تغريم مانشستر سيتي 152 ألف دولار بسبب سوء سلوك لاعبيه

فرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم غرامة مالية على نادي مانشستر سيتي قدرها 120 ألف جنيه إسترليني (قرابة 152 ألف دولار)، بسبب سوء سلوك لاعبيه تجاه حكم مباراة فريقهم أمام توتنهام ضمن الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان إن حامل لقب البريميرليغ فشل بالسيطرة على لاعبيه، ولم يستطع الدفاع عن نفسه ما عرضه للغرامة.

وكان لاعبو سيتي قاموا بمحاصرة الحكم سيمون هوبر خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قبيل انتهائها بعدما أوقف اللعب فيما كان جاك غريليش منطلقاً بهجمة مرتدة نحو مرمى توتنهام ليحتسب خطأ على النرويجي إرلينغ هالاند رغم أنه لوح قبلها لاستكمال اللعب.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن لجنة مستقلة فرضت هذه العقوبة على مانشستر سيتي بعد جلسة استماع خلصت إلى أن مانشستر سيتي اعترف بأنه فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة.