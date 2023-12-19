فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

تغريم مانشستر سيتي 152 ألف دولار بسبب سوء سلوك لاعبيه

غرم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي بملغ 120 ألف جنيه إسترليني لسوء سلوك لاعبيه خلال المباراة المثيرة التي انتهت 3-3 أمام توتنهام في الدوري

فريق التحرير by فريق التحرير
تغريم مانشستر سيتي 152 ألف دولار بسبب سوء سلوك لاعبيه

فرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم غرامة مالية على نادي مانشستر سيتي قدرها 120 ألف جنيه إسترليني (قرابة 152 ألف دولار)، بسبب سوء سلوك لاعبيه تجاه حكم مباراة فريقهم أمام توتنهام ضمن الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان إن حامل لقب البريميرليغ فشل بالسيطرة على لاعبيه، ولم يستطع الدفاع عن نفسه ما عرضه للغرامة.

وكان لاعبو سيتي قاموا بمحاصرة الحكم سيمون هوبر خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قبيل انتهائها بعدما أوقف اللعب فيما كان جاك غريليش منطلقاً بهجمة مرتدة نحو مرمى توتنهام ليحتسب خطأ على النرويجي إرلينغ هالاند رغم أنه لوح قبلها لاستكمال اللعب.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن لجنة مستقلة فرضت هذه العقوبة على مانشستر سيتي بعد جلسة استماع خلصت إلى أن مانشستر سيتي اعترف بأنه فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...