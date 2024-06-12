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تعرفوا على ملاعب يورو 2024

تتميز المدن الألمانية المستضيفة ليورو 2024 بتاريخها وثقافتها الغنية، وتتنوع معالمها السياحية بين المعالم التاريخية والمتاحف والمتنزهات والمطاعم والمقاهي.

فريق التحرير by فريق التحرير
يورو 2024

تستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2024″، على 10 ملاعب عريقة موزعة على 10 مدن مختلفة، علمًا أن 9 منها استضافت مباريات في كأس العالم 2006، مما يعكس البنية التحتية الرياضية المتطورة في البلاد.

الملاعب المستضيفة ليورو 2024

  1. الملعب الأولمبي في برلين (71 ألف متفرج): شهد هذا الملعب أحداثًا رياضية كبرى مثل أولمبياد 1936 ونهائي مونديال 2006، ويحتضن نهائي كأس ألمانيا بانتظام.
  2. ميونيخ فوتبول أرينا (66 ألف متفرج): افتتح هذا الملعب الحديث عام 2005، واستضاف افتتاح مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2012.
  3. بي في بي شتاديون دورتموند (62 ألف متفرج): يتميز هذا الملعب بـ “الجدار الأصفر” الشهير لمشجعيه المتحمسين، وقد استضاف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001.
  4. شتوتغارت أرينا (51 ألف متفرج): شهد هذا الملعب العديد من الأحداث الرياضية الهامة، بما في ذلك مباريات في مونديالي 1974 و2006.
  5. فولكسبارك شتاديون هامبورغ (49 ألف متفرج): استضاف هذا الملعب مباريات في كأس أوروبا 1988 ومونديالي 1974 و2006.
  6. دوسلدورف أرينا (47 ألف متفرج): يعد هذا الملعب الأحدث بين الملاعب المستضيفة، وقد استضاف مباريات دور المجموعات في كأس أوروبا 1988.
  7. استاد كولن (43 ألف متفرج): أعيد بناء هذا الملعب استعدادًا لمونديال 2006، ويستضيف نهائي كأس ألمانيا للسيدات بانتظام.
  8. فرانكفورت أرينا (47 ألف متفرج): استضاف هذا الملعب مباريات في مونديال 1974 وكأس أوروبا 1988.
  9. لايبزيغ ستاديوم (40 ألف متفرج): يتميز هذا الملعب بسقف حديث، وقد استضاف مباريات في مونديال 2006.
  10. أرينا أوف شالكه في غلزنكيرشن (50 ألف متفرج): يتمتع هذا الملعب بسقف قابل للطي ومستطيل أخضر يمكن سحبه، وقد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 2004.
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فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...