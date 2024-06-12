تعرفوا على ملاعب يورو 2024

تستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2024″، على 10 ملاعب عريقة موزعة على 10 مدن مختلفة، علمًا أن 9 منها استضافت مباريات في كأس العالم 2006، مما يعكس البنية التحتية الرياضية المتطورة في البلاد.

الملاعب المستضيفة ليورو 2024

الملعب الأولمبي في برلين (71 ألف متفرج): شهد هذا الملعب أحداثًا رياضية كبرى مثل أولمبياد 1936 ونهائي مونديال 2006، ويحتضن نهائي كأس ألمانيا بانتظام. ميونيخ فوتبول أرينا (66 ألف متفرج): افتتح هذا الملعب الحديث عام 2005، واستضاف افتتاح مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2012. بي في بي شتاديون دورتموند (62 ألف متفرج): يتميز هذا الملعب بـ “الجدار الأصفر” الشهير لمشجعيه المتحمسين، وقد استضاف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001. شتوتغارت أرينا (51 ألف متفرج): شهد هذا الملعب العديد من الأحداث الرياضية الهامة، بما في ذلك مباريات في مونديالي 1974 و2006. فولكسبارك شتاديون هامبورغ (49 ألف متفرج): استضاف هذا الملعب مباريات في كأس أوروبا 1988 ومونديالي 1974 و2006. دوسلدورف أرينا (47 ألف متفرج): يعد هذا الملعب الأحدث بين الملاعب المستضيفة، وقد استضاف مباريات دور المجموعات في كأس أوروبا 1988. استاد كولن (43 ألف متفرج): أعيد بناء هذا الملعب استعدادًا لمونديال 2006، ويستضيف نهائي كأس ألمانيا للسيدات بانتظام. فرانكفورت أرينا (47 ألف متفرج): استضاف هذا الملعب مباريات في مونديال 1974 وكأس أوروبا 1988. لايبزيغ ستاديوم (40 ألف متفرج): يتميز هذا الملعب بسقف حديث، وقد استضاف مباريات في مونديال 2006. أرينا أوف شالكه في غلزنكيرشن (50 ألف متفرج): يتمتع هذا الملعب بسقف قابل للطي ومستطيل أخضر يمكن سحبه، وقد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 2004.