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التعادل يخيم على لقاء برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

سيكون لقاء الإياب حاسما في تحديد من سيحجز مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فريق التحرير by فريق التحرير
نابولي

على مسرح ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في مدينة نابولي الإيطالية، انطلقت معركة كروية بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء 22 فبراير 2024.

فمع صافرة البداية، اتخذ برشلونة زمام المبادرة، وشن هجمات متتالية على مرمى نابولي، باحثًا عن هدف مبكر يُسهل عليه المهمة.

برشلونة يفتتح التسجيل

وجاءت الدقيقة 60 لتُعلن عن فرحة برشلونية عارمة، حيث سجل نجمهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا رائعا، منحهم التقدم في المباراة.

أوسيمين يعادل لنابولي

لكن، لم تدم فرحة برشلونة طويلًا، ففي الدقيقة 75، نجح النيجيري فيكتور أوسيمين في تسجيل هدف التعادل، بعد لعبة رائعة وتسديدة قوية هزت شباك الحارس تير شتيجن.

نابولي

وبعد هذا الهدف، حاول برشلونة بكل قوته تسجيل هدف الفوز، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبهذه النتيجة، يصبح برشلونة في وضعية أفضلية نسبية، حيث سيخوض مباراة الإياب على ملعبه “مونتجويك” في يوم 12 مارس المقبل.

وبهذا التعادل، يبقى التأهل مفتوحًا بين الفريقين، وسيكون لقاء الإياب حاسمًا في تحديد من سيحجز مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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فريق التحرير

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