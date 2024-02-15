تصنيف الفيفا: الأرجنتين في الصدارة وتقدم بارز لقطر والأردن

حافظ منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم قطر 2022، على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر فبراير 2024. ويأتي هذا الاستقرار بعد أشهر من سيطرة الأرجنتين على المركز الأول بفضل فوزها بكأس العالم وثبات مستواها تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني.

لم يشهد التصنيف تغييرات كبيرة في أفضل 10 منتخبات عالمية خلال شهر فبراير 2024 لعدم خوضها أي مباريات خلال شهر يناير 2024.

وفيما يلي أفضل 10 منتخبات في تصنيف الفيفا لشهر شباط/فبراير 2024:

الأرجنتين فرنسا إنكلترا بلجيكا البرازيل هولندا البرتغال إسبانيا إيطاليا كرواتيا

شهدت قارتا أفريقيا وآسيا تغييرات كبيرة في تصنيف “فيفا” لشهر فبراير 2024. فقد تقدم المنتخب الأردني 17 مركزاً ليحتل المركز 70 بعد النجاح الذي حققه في كأس آسيا 2023 في قطر.

كما قفز منتخب قطر 21 مركزاً في التصنيف ليحتل المركز 37 بعد فوزه بكأس آسيا 2023.

وتقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالمياً.

بينما احتلالمغرب المركز 12، وتراجعت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز 36.

وتراجع كل من المنتخبين التونسي الجزائري 13 مركزاً ليصبح نسور قرطاج في المركز 41، بينما جاء محاربو الصحراء في المركز 43 عالمياً بعد خروجهما من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقدم منتخب العراق 4 مراكز ليصبح 59، وتراجع منتخب الإمارات 5 مراكز ليصبح الـ69 عالمياً.