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تصنيف الفيفا.. الأرجنتين والمغرب يواصلان صدارتهما عالميًا وعربيًا

لم يشهد تصنيف الفيفا تغييرات جذرية إذ ظل المنتخب الأرجنتيني أولاً أمام فرنسا، كما حافظ المنتخب المغربي على ريادته عربيًا وإفريقيًا.

فريق التحرير by فريق التحرير
تصنيف الفيفا.. الأرجنتين والمغرب يواصلان صدارتهما عالميًا وعربيًا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تصنيفه الشهري للمنتخبات الوطنية لشهر نيسان/أبريل الجاري، والذي شهد بعض التغييرات في المراكز الأولى.

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف بعد فوزها على السلفادور (3-0) وكوستاريكا (3-1) في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي.

حافظ منتخب الأرجنتين (بطل العالم) على صدارة التصنيف، متقدمًا على فرنسا في حين ارتقى المنتخب البلجيكي للمركز الثالث على حساب إنكلترا التي تراجعت للمركز الرابع.

عززت الأرجنتين ريادتها بزيادة 2.8 نقطة بعد فوزها على السلفادور (3-0) وكوستاريكا (3-1) في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في آذار/مارس الماضي، بينما فقدت فرنسا 4.85 نقاط بخسارتها أمام ألمانيا 0-2.

استفادت بلجيكا من خسارة إنكلترا أمام البرازيل 0-1 على ملعب ويمبلي في لندن في مباراة ودّية، علمًا أن منتخب “الشياطين الحمر” أرغم منتخب “الأسود الثلاثة” على التعادل على الملعب ذاته بعدها بثلاثة أيام.

وشملت فترة التوقف الدولي الأخيرة 174 مباراة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا، وملحق كأس أوروبا ودوري الأمم في منطقة كونكاكاف، فضلاً عن العديد من المباريات الدولية الودية.

عربيًا، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزًا واحدًا وأصبح في المركز الثالث عشر في الترتيب العام، وحل أمام قطر بطلة آسيا التي تقدمت 3 مراكز وباتت 34 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم.

وحافظ منتخب البرازيل على المركز الخامس، بينما تراجع نظيره الألماني إلى المركز السادس عشر على الرغم من فوزه على فرنسا. كما تراجعت هولندا إلى المركز السابع واعطت مكانها للبرتغال، وظل منتخب إيطاليا تاسعًا أمام كرواتيا.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل

  1. الأرجنتين
  2. فرنسا
  3. بلجيكا (+1)
  4. إنجلترا (-1)
  5. البرازيل
  6. البرتغال (+1)
  7. هولندا (-1)
  8. إسبانيا
  9. إيطاليا
  10. كرواتيا
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