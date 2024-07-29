تشيلسي.. ما أسباب تفاؤل ماريسكا بعد الهزيمة الثقيلة؟

قال إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنكليزي، إن لاعبيه ما زالوا يحاولون التكيف مع أسلوبه وخططه بعد الهزيمة 4-1 أمام نادي “سيلتيك” في المباراة الودية التي أقيمت في إنديانا.

وكانت ركلة الجزاء التي سجلها كريستوفر نكونكو، في الدقيقة 89 هي النقطة المضيئة لفريق تشيلسي، على ملعب جامعة نوتردام.

المباراة الثانية لإنزو ماريسكا

وكانت هذه هي المباراة الثانية لماريسكا، في منصبه بعد التعادل 2-2 مع فريق ريكسهام، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في كاليفورنيا.

وقال ماريسكا:” بعيدًا عن الكرة، نحتاج إلى تحسين الأمور.. يمكنك أن ترى أننا نرتبك في بعض الأحيان.. ما زلنا نخلط بين بعض الأشياء المتعلقة بالكرة، إنه أمر طبيعي في هذه اللحظة عندما نحاول القيام بشيء جديد”، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

عدد تسديدات تشيلسي على المرمى في المباراة

وسدد تشيلسي، 23 تسديدة على المرمى، مقابل 14 تسديدة لسيلتيك، واستحوذ على الكرة بنسبة ثلثي وقت المباراة تقريبا، لكن سيلتيك كان يلعب مباراته الخامسة في فترة الإعداد للموسم الجديد بعد فوزه على مانشستر سيتي 4-3.

وأكد:” النتيجة مهمة دائما، ولكن في هذه اللحظة نحتاج إلى الحكم وتحليل أشياء مختلفة”.

كنا أفضل 10 مرات من المباراة الأولى

وأضاف ماريسكا:” كما قلنا، النتيجة مهمة دائما.. بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى تحليل المباراة بشكل عام، وأعتقد أن الفريق كان أفضل بـ10 مرات أمام سيلتيك مما كان عليه في المباراة ضد ريكسهام وهذا مهم لأنه يمكننا أن نرى مقدار الفرص التي صنعناها في الشوط الأول والنصف الثاني.

وقال:” كان الأمر ممتعا للغاية، عندما ترى مستوى الموهبة التي يتمتع بها لاعبي تشيلسي.. في أي فريق كبير تحتاج إلى هيكل، وتحتاج إلى الموهبة. والأهم من ذلك، أنك بحاجة إلى امتلاك العقلية اللازمة للفوز.. أعتقد أننا فعلنا ذلك”.

وعلى الرغم من النتائج الباهتة، قال ماريسكا (44 عاما) إن فريقه سيكون جاهزا للمباراة الافتتاحية في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، حامل اللقب في 18 أغسطس المقبل.