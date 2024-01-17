هل وصل تشافي إلى نهاية الطريق مع برشلونة؟

وجه تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بالرحيل عن منصبه فيما لو شعر بأنه فقد ثقة اللاعبين بقدراته.

وقال تشافي عشية مباراة فريقه مع فريق الدرجة الثالثة اونيونيستاس سلمنقة في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك، “في اليوم الذي لن ينصاع فيه اللاعبون لتعليماتي، سأحزم حقائبي وأرحل”.

وتابع تشافي الذي لا يعيش أفضل فتراته مع الفيق الكتالوني، لاسيما بعد الخسارة الكبيرة أمام ريال مدريد في”كلاسيكو” نهائي كأس السوبر في السعودية 1-4: “لو لم أفز بالدوري الإسباني العام الماضي لما كنت هنا. عندما يخبرني أحدهم أنني المشكلة، سأرحل.. أنا أحب هذا النادي. أنا هنا لأقدم له شيئاً. إذا لم أفعل ذلك، سأغادر إلى منزلي”.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الرابع في لائحة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن جاره جيرونا المتصدّر والذي لعب مباراة أكثر، وبفارق سبع نقاط عن النادي الملكي الذي يملك مباراة مؤجلة حال برشلونة.

تشافي يأمل بالأفضل

وقال مدرب برشلونة: “أنا هادئ، لدي 3 ألقاب للفوز بها (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).. ما يتعيّن علينا فعله هو تغيير الروح المعنوية. إنها مسابقات مختلفة، ومن الواضح أننا مرشحون للفوز، لكن علينا أن نثبت ذلك.. أعتقد أننا أقرب إلى النجاح من الفشل”.