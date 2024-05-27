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تشافي يحذر خليفته في برشلونة من تحديات صعبة تنتظره

خاض تشافي مباراته الأخيرة كمدرب لبرشلونة بفوز على إشبيلية 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني منهيًا الموسم دون تحقيق أي لقب.

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تشافي

حذر تشافي هيرنانديز المدرب المقال من تدريب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، خليفته القادم من التحديات التي تنتظره، مشيرًا إلى الصعوبات المالية التي يواجهها النادي، مؤكدًا أن العمل الذي قام به الفريق لم يتم تقديره بالشكل الكافي.

وأشار إلى أنه عندما تولى المسؤولية، كان الفريق في المركز التاسع، وتمكن من الوصول إلى المركز الثاني والفوز بالثنائية في الموسم السابق. وأرجع تراجع مستوى الفريق هذا الموسم إلى أربع مباريات خسرها أمام ريال مدريد وجيرونا وفياريال.

من أبرز إيجابيات حقبة النجم السابق لبرشلونة هو إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، مثل لامين يامال وباو كوبارسي وفيرمين لوبيس.

ويُرجح ان يعيّن المدرب الالماني هانزي فليك مدربًا للفريق خلفًا لتشافي الاسبوع المقبل.

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