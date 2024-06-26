طرابزون التركي يرفض مشاركة “تريزيغيه” مع منتخب مصر في أولمبياد باريس

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، رفض السماح لجناحه المصري محمود حسن “تريزيغيه”، بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المرتقبة في باريس عام 2024.

وقال النادي التركي في بيان، إنه رفض تلبية دعوة اتحاد كرة القدم المصري، إلى اللاعب محمود حسن “تريزيغيه”، للعب مع منتخب مصر تحت 23 عاما في أولمبياد باريس، بسبب تواصل المباريات التي يخوضها النادي.. وجاء رفض النادي رغم موافقة اللاعب المصري.

لماذا رفض النادي التركي مشاركة “تريزيغيه” في الأولمبياد؟

وأوضح النادي التركي:” أبلغ لاعبنا المصري، برغبته في المشاركة في هذه البطولة، ولكننا رفضنا نظرا لأن تقويم المباريات الدولية الخاص بفيفا لا يتضمن الألعاب الأولمبية تحت 23 عاما، وسيلعب فريقنا مباريات تأهيلية مهمة في مسابقات أندية UEFA خلال فترة الدعوة”.

ويستهدف المنتخب الأولمبي المصري، الحصول على أول ميدالية أولمبية للبلاد على الإطلاق في كرة القدم، حسب جريدة “الأهرام” المصرية،

ومن المقرر أن يلاعب منتخب الفراعنة الأولمبي، في الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس في أولمبياد باريس.

أهم إنجازات محمود حسن “تريزيغيه”

وقدم “تريزيغيه”، البالغ من العمر 29 عاما عروضا قوية لناديه التركي والمنتخب المصري، حيث أثبت نفسه كلاعب أساسي في كلا الجانبين.

وخاض اللاعب المصري، أول مباراة دولية له في عام 2014، وقدم مؤخرا أداء رائعا مع المنتخب الوطني الأول؛ وسجل هدفين ليساعد مصر على تحقيق فوز مهم 2-1 على بوركينا فاسو على استاد القاهرة في بداية الشهر الجاري، بتصفيات كأس العالم، ليرفع رصيده إلى 18 هدفا دوليا في 74 مباراة مع الفراعنة.

وسجل لاعب الأهلي السابق 11 هدفا في 28 مباراة في مختلف المسابقات مع طرابزون سبور التركي، الموسم الماضي، وأنهى طرابزون سبور الدوري المحلي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق 35 نقطة عن نادي غلطة سراي البطل.